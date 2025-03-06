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Ramazan'ın bereketi Kuzey Makedonya'da: TİKA'dan ihtiyaç sahiplerine 57 tonluk gıda yardımı

Ramazan'ın bereketi Kuzey Makedonya'da: TİKA'dan ihtiyaç sahiplerine 57 tonluk gıda yardımı

16:076/03/2025, Perşembe
AA
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Ramazan ayı kapsamında Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine 57 tonluk gıda yardımı ulaştırıldı.

TİKA, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Türk derneklerinin çatı kuruluşu Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) ve yerel STK'ler işbirliğiyle kırsal bölgelerdeki soydaş ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı gerçekleştirdi.

Karbintsi, İştip, Köprülü, Lozovo, Usturumca, Demir Kapı, Doyran, Gostivar, Kırçova, Struga, Pehçevo, Kalkandelen, Sopişte, Teartse, Studenicani ve Üsküp belediyeleri sınırlarındaki 50 köye 4 bin 800 gıda paketi ulaştırıldı.

Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen 57 tonluk gıda paketi dağıtımıyla kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahipleriyle Ramazan'ın bereketinin paylaşıldığı belirtildi.

#Kuzey Makedonya
#ramazan
#TİKA
#yardım

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