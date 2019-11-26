Dünya Resulaynda bomba yüklü araç patladı 4 ölü, 20 yaralı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araç infilak ettirildi. Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Sınıra getirilen yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.
Sınıra getirilen yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda savaş alanına dönen bölgede 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye Türkiye'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ise sivil halk tarafından sınır kapısına getirilerek burada bekleyen ambulanslara teslim edildi. Durumu ağır olan yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Saldırının ardından hem sınır hattında hem de Resulayn ilçe merkezindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Resulayn'da PKK'nın sivil katliamı için hazırladığı bomba monte edilmiş minibüs bulundu
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Resulayn'da PKK'nın sivil katliamı için hazırladığı bomba monte edilmiş minibüs bulundu
Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyon düzenlenen Resulayn bölgesinde, PKK'nın sivil katliamı için bomba monte ederek tuzakladığı minibüs bulundu. Tuzağın fark edilmesi üzerine Suriye Milli Ordusu askerleri minibüsteki düzeneği imha etti.

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