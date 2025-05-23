Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İstanbul anlaşmasına bağlıyız

"Barışçıl bir çözüme bağlı kalmaya devam ediyoruz. Her zaman görüşmelere açığız ve İstanbul'da yakın zamanda varılan anlaşmalara bağlı olduğumuzu vurgulamak isterim. Esir takası tamamlanır tamamlanmaz, Rusya tarafından son hazırlıkları yapılan bu tür bir belgeyi Ukrayna tarafına sunmaya hazır olacağız"