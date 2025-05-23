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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İstanbul anlaşmasına bağlıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İstanbul anlaşmasına bağlıyız

23:0723/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
IHA
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile sürdürülen barış görüşmeleri hakkında konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile sürdürülen barış görüşmeleri hakkında konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile İstanbul'da vardıkları anlaşmalara bağlı olduklarını söyleyip, 'barışçıl çözüm' vurgusu yaptı. Ukrayna'nın son üç gündeki İHA saldırılarına değinen Lavrov, "Her türlü provokasyona rağmen bu çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile bugün yapılan esir takasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Moskova ile Kiev arasındaki 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşa "barışçıl bir çözüm" bulma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

"İstanbul anlaşmasına bağlıyız"

Lavrov açıklamasında,
"Barışçıl bir çözüme bağlı kalmaya devam ediyoruz. Her zaman görüşmelere açığız ve İstanbul'da yakın zamanda varılan anlaşmalara bağlı olduğumuzu vurgulamak isterim. Esir takası tamamlanır tamamlanmaz, Rusya tarafından son hazırlıkları yapılan bu tür bir belgeyi Ukrayna tarafına sunmaya hazır olacağız"
dedi.

"Her türlü provokasyona rağmen bu çalışmayı sürdüreceğiz"

Ukrayna'nın son 3 gün içinde Rus hedeflerine yaklaşık 800 insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini, bunun da son günlerde Kiev'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin "doğrudan bir sonucu" olduğunu söyleyen Lavrov,
"Bu ülkelerin, bu suçlardaki sorumluluk payları nedeniyle hesap vereceğinden eminiz"
diye konuştu.
Bu tür eylemlerin barış görüşmelerini baltaladığını vurgulayan Lavrov,
"Bu, İstanbul'da Rusya ve ABD başkanları arasında varılan anlaşmaların ardından kaydedilen ilerlemeyi engelleme girişimidir. Her türlü provokasyona rağmen bu çalışmayı sürdüreceğiz"
ifadelerini kullandı.



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