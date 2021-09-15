Dünya Rusya İdlibe 15 hava saldırısı düzenledi
ORTADOĞU

Rusya İdlib'e 15 hava saldırısı düzenledi

Rusya, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Hamame, Mazra ve Zerzur köylerine 15 hava saldırısı düzenledi. Saldırılardan birinde Türkiye'den bir sivil toplum kuruluşunun yetim çocuklar için yaptırdığı briket evlerin yakını da hedef alındı.

Haber Merkezi AA
Rusya İdlibe 15 hava saldırısı düzenledi
(Arşiv)

İdlib'e yapılan hava saldırılarıyla ilgili muhaliflere ait uçak gözlemevi, sosyal medya hesabından Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağının saldırılar düzenlediğini belirtti.

Rus savaş uçaklarının Zurzur köyüne gerçekleştirdiği hava saldırısında Türkiye'den bir sivil toplum kuruluşunun yetim çocuklar için yaptırdığı briket evlerin yakını da hedef alındı.

Hava saldırıları düzenleyen uçaklardan atılan bombalardan biri evlerin 100 metre yakınına düştü.

Saldırılarla ilgili ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Rusya ve Esed İdlib’i yıkıyor
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Rusya ve Esed İdlib’i yıkıyor

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeyinde mülteci kampına hava saldırısı düzenledi: 5 yaralı
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Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeyinde mülteci kampına hava saldırısı düzenledi: 5 yaralı
Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeyinde bulunan Meryem mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın hava saldırısı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kampta maddi hasar meydana geldi.


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