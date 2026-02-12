Rusya WhatsApp’ı resmen yasakladı: Kararı Amerikalılar duyurdu

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Rus hükümeti tarafından ülkedeki kullanıcıların erişimine yasaklandı. Rusya’da 100 milyondan fazla kullanıcısı olan WhatsApp güvenli bulunmadığı için, alternatif yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere yaygın şekilde kullanılıyor. WhatsApp ise Rus hükümetinin ülkedeki kullanıcıları “devlete ait gözetleme uygulamasına” yönlendirdiğini öner sürüyor.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor), Kasım 2025’te yapılan açıklamada, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp’ın kademeli şekilde engellenmeye başladığı bildirilmişti.
Ülkede WhatsApp’a erişim söz konusu tarihten itibaren son bulurken, kullanıcılar erişim için VPN kullanmaya başlamıştı.
Yerli uygulama MAX devreye alındı
Rusya'da Telegram’a yönelik kısıtlamalar da uygulanırken bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.