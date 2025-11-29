Yeni Şafak
WhatsApp kademeli olarak engellenmeye başladı: Rusya'dan flaş ambargo

11:2229/11/2025, Cumartesi
AA
Kural ihlali gerekçesiyle WhatsApp’a Rusya freni.
Kural ihlali gerekçesiyle WhatsApp’a Rusya freni.

Rusya, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp’a yönelik kısıtlama süreci başlattı.Yetkililer, kullanıcıları alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönlendirdi. WhatsApp’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ülke genelinde tamamen engellenebileceği belirtildi.

Rusya’da yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp’ın kademeli bir şekilde engellenmeye başladığı bildirildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, bugün WhatsApp’ta yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

WhatsApp üzerinden terör eylemleri düzenleniyor

WhatsApp’ın Rus yasalarını ihlal etmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada,
“Bu mesajlaşma uygulaması, ülkede terör eylemleri düzenlemek, failleri işe almak, vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılıyor”
denildi.

Başka uygulamalara geçiş sağlanacak

Rusya’nın söz konusu suçları önlemek için attığı adımlara WhatsApp’ın uyum sağlamadığının kaydedildiği açıklamada,
“Bu nedenle, WhatsApp'a karşı sürekli kısıtlayıcı önlemler alıyoruz. Kısıtlamalar aşamalı olarak uygulanıyor ve kullanıcıların diğer mesajlaşma uygulamalarına geçmesine olanak tanınıyoruz”
ifadesine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların yerli mesajlaşma uygulamalarına geçmesi gerektiği ve WhatsApp'ın Rus mevzuatına uymaması halinde tümüyle engelleneceği kaydedildi.

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken bir süre önce piyasaya sürülen MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.



#Rusya
#Whatsapp
#erişim engeli
