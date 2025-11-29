WhatsApp kademeli olarak engellenmeye başladı: Rusya'dan flaş ambargo

Rusya, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp’a yönelik kısıtlama süreci başlattı.Yetkililer, kullanıcıları alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönlendirdi. WhatsApp’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ülke genelinde tamamen engellenebileceği belirtildi.
Rusya’da yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp’ın kademeli bir şekilde engellenmeye başladığı bildirildi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, bugün WhatsApp’ta yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
WhatsApp üzerinden terör eylemleri düzenleniyor
Başka uygulamalara geçiş sağlanacak
Açıklamada, vatandaşların yerli mesajlaşma uygulamalarına geçmesi gerektiği ve WhatsApp'ın Rus mevzuatına uymaması halinde tümüyle engelleneceği kaydedildi.
Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken bir süre önce piyasaya sürülen MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.