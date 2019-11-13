Dünya Sahada mücadele
BARIŞ PINARI HAREKATI

Sahada mücadele

Barış Pınarı’yla teröristlerden temizlenen Rasulayn’da hayat normale dönüyor. Güvenliği sağlayan Mehmetçik sokakta futbol oynayan çocuklara katıldı, çocuklar ise bu jeste asker selamıyla karşılık verdi. Milli Savunma Bakanlığı sahadaki mücadelenin fotoğraflarını, “Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn’da güvenliği sağlamanın yanısıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor” mesajıyla paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçik bölgedeki çocuklarla maç yaptı.
Mehmetçik bölgedeki çocuklarla maç yaptı.

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Barış Pınarı Harekâtı’nda cephe hatlarına saldıran teröristlerle çatışıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği harekâtın ön cephesinde yer alan SMO güçleri, özellikle Rasulayn’ın doğusunda teröristlerin saldırı ve tacizlerine karşı etkili bir mücadele yürütüyor. ABD ve Rusya’nın Türkiye ile vardıkları mutabakat çerçevesinde Suriye’nin kuzeyinden çıkması gereken ancak yerlerini terk etmeyen PKK/YPG’li teröristler, cephe hatlarında saldırdığı SMO güçlerinden sert karşılık görüyor. Şiddetli çatışmalarda PKK’ya ağır kayıplar verdiren muhaliflerin şehit sayısı da artıyor. Dün 4 SMO askeri daha şehit olurken, böylece muhaliflerin 9 Ekim’den beri verdiği şehit sayısı 202’ye yükseldi. Çatışmalar ya da bomba imhaları sırasında SMO güçlerinden 650’den fazlası da yaralandı.

Mehmetçik Suriyelileri sağlık taramasından geçiriyor.

KÖPRÜ DE MAYINLI

Güvenlik güçleri bir yandan da teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları bulup imha ediyor. Bu kapsamda tespit edilen son tuzak, Rasulayn ile Tel Halef arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı bir köprüdeki EYP oldu. Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre trafiğe kapatılan köprüdeki 6 anti-tank mayınından oluşan EYP’ler Su Altı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildi. EYP tuzaklarını köprüye zarar vermeden etkisiz hale getiren komandolar, diğer bölgedeki aramalarını da mayın arama köpekleri eşliğinde sürdürüyor. Barış Pınarı Harekât bölgesinde şimdiye dek bulunup imha edilen patlayıcılı tuzak sayısı 923 EYP, 337 mayın olmak üzere 1260’a yükseldi. Teröristlerin bir motosiklete tuzakladığı EYP de başarıyla etkisiz hale getirildi.

Tel Abyad'da yeni hayat
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Tel Abyad'da yeni hayat

İyi ki varsın

Tel Abyad-Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik hattı, 30 kilometre derinlikte olmak üzere PKK’dan büyük ölçüde temizleyen ve bölge halkına rahat bir nefes aldıran Mehmetçik, köy köy dolaşarak Suriyelileri sağlık taramasından geçiriyor. MSB’nin paylaştığı çarpıcı fotoğraflarda tabip askerlerce muayene edilen çocukların yaşadığı mutluluk göze çarpıyor.

Beşinci devriye

Devriye

Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatı gereğince başlatılan ortak askerî devriyelerin 5.’si de icra edildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ayn el-Arab bölgesinde gerçekleştirilen Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor”

Moral maçı

  • Suriyeli çocuklardan Mehmetçik selamı
  • Teröristlerden temizlenen Rasulayn’da güvenliği sağlayan Mehmetçik, geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgedeki çocukların oyunlarına eşlik ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn’daki askerlerimizin bölgedeki çocuklarla futbol oynarken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. MSB görüntülerin altına şu notu düştü: “Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn’da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor. Çocuklar ise asker selamı vererek Mehmetçiğimize moral ve motivasyon kaynağı oluyor” denildi.

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