Sinoplu Hüseyin Ersoy'dan Almanlara insanlık dersi: 'Kul hakkı' diyerek 557 bin euroyu sahibine teslim etti

Almanya'nın Monnheim kentinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Ersoy 24 yıl önce Sinop'tan Almanya'ya gitti.

Ersoy Almanya'da birçok işte çalıştıktan sonra ölen insanların evlerini tasfiye işini yapan bir şirket kurdu.

Haberlere konu olan olay da, Ersoy'un, e-postayla aldığı bir sipariş üzerine yaşandı.

Gurbetçi, hayatını kaybeden bir adamın evini boşaltırken, bir dolabın kapağını açmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

Avrupa'da bulunup sahibine teslim edilen en büyük para

Dolapta içi para dolu bir çanta bulan Ersoy, ''Bunların sahte olduğunu zannettim. Ama inceleyince gerçekten paraların gerçek olduğunu ve saydıktan sonra bu rakamın 557 bin euro ve 2 bin 700 isviçre frangı olduğunu anladım" dedi.

REKLAM

Hüseyin Ersoy hemen ölen adamın mirasçısı olan kızını aradı ve durumu anlattı ve parayı sahibine verdi.

Gurbetçi'nin bulup sahibine verdiği 557 bin euro, bu zamana kadar Avrupa'da bulunup, iade edilen en yüksek para olma özelliği taşıyor.

Hüseyin Ersoy bu örnek davranışının nedeni sorulduğunda ise İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu, parayı da inancı gereği sahibine verdiğini belirterek, şunları söyledi:

''Alman bayana, bizi buraya getiren kuvvetin adının islamiyet olduğunu ve onun rızası olmadan 1 eurosuna dahi bu paranın dokunamayacağımızı kendisine söyledim. Oda kendisi çok memnun oldu. Hemen orada takdir etti. Çoğu yapmazdı dedi. Biz görevimizi yaptık, omuzlarımızdan çok büyük bir yük kalktı."

Sergilediği örnek davranışla herkesin takdirini kazanan gurbetçi, ülkenin her yerinden ve her kesimden kutlama mesajları alıyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 7 Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye’de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri devam ediyor. Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih ediyor. Avusturya’nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. Avusturya’nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın ardından Edirne Tren Garı’na ulaştı. 40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye’ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bilet fiyatlarının kişi başı 164 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor. “Türkiye bizim her şeyimiz”<br><br>Yurtdışında Türkiye’nin özlemini çekerek yaşadıklarını söyleyen gurbetçi vatandaş Hanifi Karataş, “Türkiye bizim her şeyimiz” açıklamasında bulundu.<br>Bir başka gurbetçi vatandaş Sebahattin Tokmak da, Türkiye’ye geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “ay yıldızlı Türk bayrağımızı görünce çok heyecanlandım” dedi. “Almanya’ya gitsek bile Türkiye’den kopamayız”<br><br>Gurbetçi Hasan Kaya, “Türkiye’ye her gelişimde kendimi çok mutlu hissediyorum. Yaşadığım hislerimi anlatmak çok zor. Türkiye’de kendimizi, mutlu, hür, iyi ve burunun bir parçası olarak hissediyoruz. Almanya’ya gitsek bile Türkiye’den kopamayız” açıklamasında bulundu. Gurbetçiler akın akın gelmeye devam ediyorlar 40 saatlik yoldan akın akın geliyorlar: Türkiye bizim her şeyimiz Kurban Bayramı'nı ve yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye devam eden binlerce gurbetçi, bin 400 kilometrelik 'sıla' yolculuğunda arabalı treni tercih etti. Avusturya'dan kalkan tren, 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder