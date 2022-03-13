Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı

Gazeteci Fatih Er'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Erbil'de bulunan ABD Konsolosluğuna roketli saldırı düzenlendi.
SALDIRIDA 'İRAN' İDDİASI
- Görgü tanıkları 5 roket saldırısı olduğunu iddia ederken sosyal medyada ise saldırının İran yapımı “Fateh 110” balistik füze ile gerçekleştirildiği öne sürülüyor.
ABD HAVA KUVVETLERİNE AİT UÇAK ERBİL'E HAREKET ETTİ
Patlamaların ardından Amerika Hava kuvvetlerine ait Bombardier E-11A (BACN) uçağı Erbil’e hareket etti.
Erbil yönetimi kentte 3 patlama sesi duyulduğunu, güvenlik güçlerinin araştırma yaptığını söylerken ABD konsolosluğu ise henüz resmî açıklamada bulunmadı.
Erbil Amerikan Konsolosluğuna saldırı. Görgü tanıkları 5 roket saldırısı olduğunu idda ediyor. #erbil #usa pic.twitter.com/VDHWm2evr8
Erbil Amerikan Konsolosluğuna saldırı. Görgü tanıkları 5 roket saldırısı olduğunu idda ediyor. #erbil #usa pic.twitter.com/VDHWm2evr8— Fatih ER (@fatiher99) March 12, 2022