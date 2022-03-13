Dünya Erbilde ABD Konsolosluğuna roketli saldırı
ORTADOĞU AMERİKA

Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna roketli saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları 5 roket saldırısı olduğunu iddia ediyor. Patlamaların ardından Amerika Hava kuvvetlerine ait Bombardier E-11A (BACN) uçağı Erbil’e hareket etti. Öte yandan sosyal medyada saldırının İran yapımı “Fateh 110” balistik füze ile gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Erbil patlama
Görgü tanıkları 5 roket saldırısı olduğunu iddia ediyor.

Gazeteci Fatih Er'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre Erbil'de bulunan ABD Konsolosluğuna roketli saldırı düzenlendi.

SALDIRIDA 'İRAN' İDDİASI

  • Görgü tanıkları 5 roket saldırısı olduğunu iddia ederken sosyal medyada ise saldırının İran yapımı “Fateh 110” balistik füze ile gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

ABD HAVA KUVVETLERİNE AİT UÇAK ERBİL'E HAREKET ETTİ

Patlamaların ardından Amerika Hava kuvvetlerine ait Bombardier E-11A (BACN) uçağı Erbil’e hareket etti.

Erbil yönetimi kentte 3 patlama sesi duyulduğunu, güvenlik güçlerinin araştırma yaptığını söylerken ABD konsolosluğu ise henüz resmî açıklamada bulunmadı.

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Erbilde ABD Konsolosluğuna roketli saldırı

Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı

Saldırının​ İran yapımı balistik füze ile gerçekleştirildiği iddia ediliyor.
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