Soykırımcı askerler kalmaktan korkuyor

Gazze'de ağır kayıplar veren, intihar eden askerlerle sarsılan İsrail ordusundan, soykırımcı Netanyahu hükûmetinin kalıcı işgal planlarına itirazlar yükseliyor. Haaretz'e konuşan üst düzey askeri yetkililer, tüm sivilleri Refah'ta toplamanın ve işgal bölgelerinde kalmanın ordu için mümkün olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze’de ateşkes pazarlığını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve aşırı sağcı hükümeti ile ordu komutanları arasında gerilim büyüyor. İsrail ordusu, hükümet tarafından Filistinlilerin Gazze’den tehcir edilmesinin ilk adımı olarak sunulan Refah kentinde "insani yardım kenti" adı altında "toplama kampı" kurma planına itiraz ettiği ileri sürüldü. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçtiğimiz hafta yapılan kabine toplantısında, “2 milyon insanı nasıl idare edelim” diyerek planı reddederken, son bir ayda Filistin direnişinin İsrail askerlerini hedef alan saldırılarının artması da ordu komutanlarının planı uygulamak yerine Gazze’den çekilme seçeneğinde ısrar etmesinde etkili oluyor.
ORDU: ÇEKİLELİM
Haaretz gazetesine konuşan İsrailli üst düzey askeri yetkililer, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler sürerken Refah kentinde "insani yardım kenti" adı altında toplama kampı kurma planını hayata geçirmenin ordu için mümkün olmadığını söyledi. Müzakere edilen anlaşmanın detaylarının belli olmaması, Refah kentini Gazze'nin geri kalanından ayıran Morag Koridoru da dahil olmak üzere ordunun belirli alanlardan çekilmesi ihtimalinin plana ilişkin hazırlıkları zorlaştıracağını belirten yetkililer, ateşkes sırasında işgal ettikleri bölgelerde faaliyet göstermenin ne ölçüde mümkün olacağını kestiremediklerini kaydetti. Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri sürgün planının da bölge ülkelerinin karşı çıkması nedeniyle rafa kaldırıldığını hatırlattı. İsrail hükümetinin Gazze'den çekilmeyi reddetmesi, ateşkes müzakerelerini çıkmaza sürüklerken ordunun Gazze'de içinde bulunduğu durum nedeniyle çekilmekten yana olduğu baskı kurduğu iddia ediliyor.
HAMAS’TAN GERİLLA TAKTİĞİ
İsrail ordusunun hükümet tarafından sunulan planı uygulamak için Gazze’de alan tutması gerekiyor. Ancak, 16 Mayıs’ta başlayan Gideon Arabaları operasyonuyla alan tutmaya başlayan işgal ordusu, son iki ayda ağır kayıplar verdi. Son olarak geçtiğimiz salı günü Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun’da 5 İsrail askerinin öldürüldüğü 19 İsrail askerinin yaralandığı saldırı, Gazze’de alan tutmanın işgal ordusuna getireceği bedeli ortaya koydu. İsrail’de yayın yapan Walla haber ajansının verdiği bilgiye göre, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’ye yerleşen işgal güçlerine karşı gerilla savaşı yürütüyor. Walla’da yer alan haberde, Kassam Tugaylarının İsrail ordusuna ilişkin doğru istihbaratlar toplayarak düzenlediği saldırılarda bu istihbaratları kullandığını aktardı.
İsrail askeri esir düşmekten ölerek kurtuldu
- Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Beyt Hanun saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun üç askerini esir düşmekten şans eseri kurtardığını ve gelecek sefer bu kadar şanslı olamayacağını söylemişti. Çarşamba günü Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta yapılan yeni saldırıda ise İsrail ordusunun bu kez esir düşmesini engellemek için bir askerini ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı. Ordudan yapılan açıklamada, bir tünelden harekete geçen Kassam savaşçılarının Abraham Azulay adlı bir Başçavuş’u kaçırmaya çalıştığı ancak ordu güçleriyle çatışmak zorunda kalınca Azulay’ı öldürdüğü bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.