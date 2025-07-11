Soykırımcı askerler kalmaktan korkuyor

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Beyt Hanun saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun üç askerini esir düşmekten şans eseri kurtardığını ve gelecek sefer bu kadar şanslı olamayacağını söylemişti. Çarşamba günü Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta yapılan yeni saldırıda ise İsrail ordusunun bu kez esir düşmesini engellemek için bir askerini ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı. Ordudan yapılan açıklamada, bir tünelden harekete geçen Kassam savaşçılarının Abraham Azulay adlı bir Başçavuş’u kaçırmaya çalıştığı ancak ordu güçleriyle çatışmak zorunda kalınca Azulay’ı öldürdüğü bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.