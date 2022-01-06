Sputnik yöneticisi Margarita Simonyan yine haddini aştı: Kazakistan'ın yardım çağrısı sonrası skandal 4 şart

Kazakistan'da akaryakıta yapılan zammın ardından ülke karıştı. Hükümeti deviren, kamu binalarını basarak ateşe veren göstericiler, birçok şehri yağmaladı.
Hükümetin istifasından sonra olayların yatışmamasıyla OHAL ilan edilen ülkede, çok sayıda gösterici gözaltına alınırken şimdiye kadar 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü liderlerinden yardım istediğini açıkladı.
Eski Sovyet ülkesi olan Kazakistan, Rusya'dan da gösterileri bastırmak için askeri yardım talep etti. Rusya yardım çağrısı sonrası ülkeye askeri sevkıyat gerçekleştirdi.
SKANDAL İSTEKLER
Rusya'nın en büyük medya ağı Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya'nın Kazakistan hükümetine yardım etmesi için bazı şartlar sıraladı.
KIRIM'IN İLHAKININ KABULÜ
"Kazakistan'a tabii ki yardım edebiliriz ancak bazı koşullar olmak zorunda" diyen Simonyan'a göre Rusya'nın Kazakistan hükümetine yardım etmesi için gerekli şartlar şöyle:
- Kırım'ın Rusya'nın toprağı olduğunu kabul
- Rusça'nın Kazakistan'ın 2. dili olarak kalması
- Kril harflerine dönüş
- Rus okullarına serbestlik
Simonyan'ın sıraladığı şartlar adeta 'küçük işgal' olarak nitelendirildi.
"Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum"
Margarita Simonyan daha önce de Rusya'da yayınlanan bir televizyon programında Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan küstah sözler sarf etmişti. Simonya, “Kars ve Ağrı Dağı’nın Rusya’ya geri dönmesini istiyorum…” sözleriyle haddini aşan sözlere imza atmıştı.
Kazakistan neden karıştı?
Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.
Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.
Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.