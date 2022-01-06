Dünya Sputnik yöneticisi Margarita Simonyan yine haddini aştı Kazakistanın yardım çağrısı sonrası skandal 4 şart
ASYA

Sputnik yöneticisi Margarita Simonyan yine haddini aştı: Kazakistan'ın yardım çağrısı sonrası skandal 4 şart

Kazakistan'da ülke geneline yayılan protestolarla sokaklar karıştı. Durumu kontrol altına almakta zorlanan Kazakistan, Rusya'dan yardım talep etti. Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise, yardım için kabul edilmesi gereken şartları sıraladı. Simonyan'ın sıraladığı şartlar 'küçük işgal' olarak nitelendirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Sputnik yöneticisi Margarita Simonyan yine haddini aştı: Kazakistanın yardım çağrısı sonrası skandal 4 şart
Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan

Kazakistan'da akaryakıta yapılan zammın ardından ülke karıştı. Hükümeti deviren, kamu binalarını basarak ateşe veren göstericiler, birçok şehri yağmaladı.

Hükümetin istifasından sonra olayların yatışmamasıyla OHAL ilan edilen ülkede, çok sayıda gösterici gözaltına alınırken şimdiye kadar 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü liderlerinden yardım istediğini açıkladı.

Eski Sovyet ülkesi olan Kazakistan, Rusya'dan da gösterileri bastırmak için askeri yardım talep etti. Rusya yardım çağrısı sonrası ülkeye askeri sevkıyat gerçekleştirdi.

SKANDAL İSTEKLER

Rusya'nın en büyük medya ağı Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya'nın Kazakistan hükümetine yardım etmesi için bazı şartlar sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kırım' deyince Sputnik Rum tarafına geçti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kırım' deyince Sputnik Rum tarafına geçti

Margarita Simonyan
Margarita Simonyan

KIRIM'IN İLHAKININ KABULÜ

"Kazakistan'a tabii ki yardım edebiliriz ancak bazı koşullar olmak zorunda" diyen Simonyan'a göre Rusya'nın Kazakistan hükümetine yardım etmesi için gerekli şartlar şöyle:

  1. Kırım'ın Rusya'nın toprağı olduğunu kabul
  2. Rusça'nın Kazakistan'ın 2. dili olarak kalması
  3. Kril harflerine dönüş
  4. Rus okullarına serbestlik
Simonyan'ın sıraladığı şartlar adeta 'küçük işgal' olarak nitelendirildi.

Sputnik yöneticisi Margarita Simonyan'dan skandal sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum
DÜNYA
Sputnik yöneticisi Margarita Simonyan'dan skandal sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum

"Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum"

Margarita Simonyan daha önce de Rusya'da yayınlanan bir televizyon programında Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan küstah sözler sarf etmişti. Simonya, “Kars ve Ağrı Dağı’nın Rusya’ya geri dönmesini istiyorum…” sözleriyle haddini aşan sözlere imza atmıştı.

Rus gazeteciden küstah sözler: Ağrı Dağı Ermenistan'ın ana sembolüdür
OYNAT 00:40
Rus gazeteciden küstah sözler: Ağrı Dağı Ermenistan'ın ana sembolüdür
Rusya'da bir bir televizyon programında, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditkar sözlerde bulunan Rus gazeteci Margarita Simonyan, “Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum.' sözleriyle sosyal medyada hedef haline geldi.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 'Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti. Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim.

Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de. O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür.' ifadelerini kullandı.


Kazakistan neden karıştı?

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden çağrı: Türk dünyası olarak biz bize yeteriz
DÜNYA
Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden çağrı: Türk dünyası olarak biz bize yeteriz

Kazakistan'da tehlikeli provokasyon: Plakasız araçlardan göstericilere silah dağıtılıyor
DÜNYA
Kazakistan'da tehlikeli provokasyon: Plakasız araçlardan göstericilere silah dağıtılıyor

Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan hükümeti ve halkına desteğe hazırız
DÜNYA
Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan hükümeti ve halkına desteğe hazırız

Kazakistan Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Azırbek'ten son dakika açıklaması: Onlarca saldırgan yok edildi
DÜNYA
Kazakistan Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Azırbek'ten son dakika açıklaması: Onlarca saldırgan yok edildi

Kazakistan'da kaos: Protestocular cephanelik basıp ağır silahları ele geçirdi
DÜNYA
Kazakistan'da kaos: Protestocular cephanelik basıp ağır silahları ele geçirdi

Kazakistan'da tehlikeli provokasyon: Plakasız araçlardan göstericilere silah dağıtıldığı anlar kamerada
OYNAT 00:39
Kazakistan'da tehlikeli provokasyon: Plakasız araçlardan göstericilere silah dağıtıldığı anlar kamerada
Kazakistan'da akaryakıt zamlarını protesto için sokağa inen göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Hükümetin istifası ve alınan tedbirler ülkede suların durulmasını sağlamaya yetmezken, bölgeden gelen görüntüler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, provokatörlerin eylemcilere silah dağıttığı anlar yer aldı.


Detaylar belli oldu

Detaylar belli oldu

​Genç ve kadın istihdamına 100 bin lira destek.
Testleri geçti

Testleri geçti

Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri 'MODKOR' durduracak.
TMO’dan ekmek zammına karşı hamle: Eski fiyattan satılacak

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.

İşte Türkiye'de 2021'de çok satılan otomobil markaları.

​Bahçeli'den aşı açıklaması: Halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.