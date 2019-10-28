Dünya Suriye Milli Ordusu askerleri Tel Abyadda terör saldırısını önlendi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Suriye Milli Ordusu askerleri Tel Abyad'da terör saldırısını önlendi

Suriye Milli Ordusu askerleri Tel Abyad'da terör saldırısını önlendi

Suriye Milli Ordusu askerleri, Tel Abyad'da YPG/PKK'lı teröristlerce bomba yerleştirilerek tuzaklanan bir aracı fark ederek saldırıyı önledi. Kent merkezinden tedbirler alınarak çıkarılan araç kontrollü şekilde imha edildi.

Haber Merkezi AA
İlçe merkezinden tedbirler alınarak çıkarılan araçtaki bomba, sivillerden uzak bir noktada bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldı.
İlçe merkezinden tedbirler alınarak çıkarılan araçtaki bomba, sivillerden uzak bir noktada bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü bir aracı tespit ederek terör saldırısını önledi. Araçtaki bomba kontrollü şekilde patlatıldı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinde güvenliğin sağlanması için arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

Tel Abyad'da terör saldırısı önlendi
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Tel Abyad'da terör saldırısı önlendi
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü bir aracı tespit ederek terör saldırısını önledi. Araçtaki bomba kontrollü şekilde patlatıldı.

SMO askerleri, bu kapsamda, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçe merkezinde dün YPG/PKK'lı teröristlerce bomba yerleştirilerek tuzaklanan bir aracı tespit etti.


İlçe merkezinden tedbirler alınarak çıkarılan araçtaki bomba, sivillerden uzak bir noktada bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi
DÜNYA
Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi

Dün de bomba yüklü araç imha edilmişti

Milli Savunma Bakanlığı da dün YPG/PKK'nın Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı başka bir aracın, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde imha edildiğini açıklamıştı.

Tel Abyad'da PKK/YPG'nin bomba yerleştirerek tuzakladığı araç böyle imha edildi
OYNAT 00:15
Tel Abyad'da PKK/YPG'nin bomba yerleştirerek tuzakladığı araç böyle imha edildi
Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Tel Abyad kırsalında ayrıca önceki gün pazar yerinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 sivil yaralanmıştı.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn tamamen terörden temizlendi
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Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmayla TSK'nın SMO askerleriyle birlikte Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saat ara, dün gece sona erdi.
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Resulayn, terörden tamamen temizlendi
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İlçe merkezi tamamen kontrol altına alınırken, teröristlerin kaçarken ev ve iş yerlerini ateşe verdikleri gözlendi.
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Teröristlerin, Resulayn'ın ana caddelerine örttükleri sac plakalar da görüntülendi.
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Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların harekat başlamadan birkaç ay önce yapıldığı öğrenildi.
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YPGPKK'lı teröristlerin, koridorları SİHA ve İHA'lardan korunmak için yaptığı belirtildi.
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'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn tamamen terörden temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn, tamamen terörden temizlendi.

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