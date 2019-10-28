Suriye Milli Ordusu askerleri Tel Abyad'da terör saldırısını önlendi
Suriye Milli Ordusu askerleri Tel Abyad'da terör saldırısını önlendi
Suriye Milli Ordusu askerleri, Tel Abyad'da YPG/PKK'lı teröristlerce bomba yerleştirilerek tuzaklanan bir aracı fark ederek saldırıyı önledi. Kent merkezinden tedbirler alınarak çıkarılan araç kontrollü şekilde imha edildi.
SMO askerleri, bu kapsamda, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçe merkezinde dün YPG/PKK'lı teröristlerce bomba yerleştirilerek tuzaklanan bir aracı tespit etti.
İlçe merkezinden tedbirler alınarak çıkarılan araçtaki bomba, sivillerden uzak bir noktada bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldı.
Dün de bomba yüklü araç imha edilmişti
Milli Savunma Bakanlığı da dün YPG/PKK'nın Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı başka bir aracın, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde imha edildiğini açıklamıştı.