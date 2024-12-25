Suriye'de yol haritası şekilleniyor: Kapsayıcı meclis, eşit temsil

Geçiş Hükümeti siyasi istikrarın devamı için bakanlıklara atama yaparken, geçiş döneminin düzenli tamamlanması için gerekli çalışmalar yürütülüyor. Siyasi istikrarın sağlanması için ülkede güvenliğin sağlanması, hukukun üstünlüğünün ve azınlıkların korunması önemli görülüyor. Suriye'deki yeni yönetimin Suriyelilerin öncülüğünde, hiçbir dini veya etnik grubun dışlanmadığı kapsayıcı bir yönetimin kurulmasına sıcak baktığı öğrenildi. Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ülkedeki gruplar üzerinde baskı kurmuştu.

İLK ADIM KURUCU MECLİS

Eski dönemin tüm izlerinin silinmesi için çalışma yürüten Geçiş Hükümeti bu durumu göz önünde bulundurarak ilk olarak Kurucu Meclis yapısını oluşturacak. Edinilen bilgilere göre yeni yönetim Kurucu Meclis'te Anayasal vatandaşlığa uygun bir yöntem olarak, bütün vatandaşların etnisitelerinden, kimliklerinden, mezheplerinden bağımsız olarak her açıdan eşit temsili için çalışmalar yürütüyor. Suriye'de siyasi istikrarın sağlanması için farklı etnisitelerin kurucu mecliste yer almasının planlandığı öğrenildi.

NORMALLEŞME İÇİN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI ŞART

Geçiş Hükümeti'nin yaptığı çalışmalardan biri de uzun süredir ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması. Suriye’nin normalleşmesi, ülkede güvenliğin sağlanması ve ülkenin yeniden inşası bakımından yaptırımların kaldırılması büyük önem taşıyor. Yaptırımların kaldırılmasının ardından yatırım, finansman, altyapı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri bir an önce faaliyete geçecek.

TERÖR YOK EDİLECEK

Edinilen bilgilere göre Geçiş Hükümeti siyasi geçiş sürecini sağlamanın yanı sıra DEAŞ ile PKK/YPG terör örgütleriyle mücadeleyi de kararlılıkla sürdürecek. Suriye topraklarının üçte birini işgal eden PKK/YPG'nin kanunsuz bir şekilde enerji kaynaklarını kullanmasının önüne geçilecek. Hükümet, DEAŞ, PKK/YPG'nin Suriye topraklarında yaşamasına izin vermeyecek.















