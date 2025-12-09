Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri duyuldu

Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri duyuldu

20:279/12/2025, mardi
AA
Sonraki haber
Askeri havalimanı çevresinde patlama sesleri duyuldu
Askeri havalimanı çevresinde patlama sesleri duyuldu

Suriye'nin başkent Şam'ın güneyindeki Mezze ilçesinde patlama sesi duyulurken, Suriye makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Suriye’nin başkenti Şam’da, Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyuldu.

Suriye Devlet Televizyonu el-ihbariye, patlamanın kaynağının araştırıldığını aktardı.

Başkentin güneyinde yer alan Mezze ilçesinde meydana gelen patlamaların nedeni henüz bilinmiyor.

Patlamaların, sivil yerleşim yerlerinden uzakta olduğu bildirildi.

Suriye makamlarından ise, patlama seslerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



#Şam
#Patlama
#Suriye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İnter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? Dev mücadelede kritik 90 dakika