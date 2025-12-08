BM Suriye Özel Temsilci Yardımcılığı görevine İtalyan Claudio Cordone getirildi

Açıklamada, Cordone’nin uluslararası ilişkiler, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk alanında 40 yıllık deneyime sahip olduğu ve BM’de birçok görevinin yanı sıra 2022 yılından bu yana BM Irak Yardım Misyonunda (UNAMI) Siyasi İşler ve Seçim Yardımı Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.