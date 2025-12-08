Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
BM Suriye Özel Temsilci Yardımcılığı görevine İtalyan Claudio Cordone getirildi

BM Suriye Özel Temsilci Yardımcılığı görevine İtalyan Claudio Cordone getirildi

23:058/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone
BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğünün yaptığı açıklamada Suriye Özel Temsilci Yardımcılığı görevine Claudio Cordone’un atandığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı olarak Claudio Cordone’u atadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, atama hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada,
"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün İtalya'dan Claudio Cordone'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı olarak atandığını duyurdu."
ifadesi kullanıldı.

Cordone'nin 1 Ocak 2026'da, mevcut Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi’nin yerine göreve başlayacağı belirtilen açıklamada, Rochdi’ye, BM’nin Suriye'deki siyasi geçiş sürecini destekleme çabalarında gösterdiği özverili çalışma için teşekkür edildi.

Açıklamada, Cordone’nin uluslararası ilişkiler, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk alanında 40 yıllık deneyime sahip olduğu ve BM’de birçok görevinin yanı sıra 2022 yılından bu yana BM Irak Yardım Misyonunda (UNAMI) Siyasi İşler ve Seçim Yardımı Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Cordone’un ana dili İtalyancanın yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Arapça bildiği de kaydedildi.



#Birleşmiş Milletler
#Suriye
#Claudio Cordone
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Metehan Baltacı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Hangi futbolcular tutuklandı? Metehan Baltacı kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Bahis soruşturmasında son dakika mahkeme kararları