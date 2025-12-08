Yeni Şafak
Netanyahu'dan Suriye açıklaması: Çekilmeyeceğiz

09:108/12/2025, Pazartesi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Suriye'nin güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmeyeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanlığı yöneticilerinin katıldığı bir konferansta konuştu.


Netanyahu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Cebel eş-Şeyh Dağı ile 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölge ile ilgili, “Bu varlıkları korumak istiyoruz” dedi.


Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını belirten Netanyahu, Şam yönetimi ile Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmasını ve Dürzilere sahip çıkabilmelerini sağlayacak bir anlaşmaya varabileceklerini umduklarını ifade etti.

