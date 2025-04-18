Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suudi Arabistan vatandaşlarına Avrupa kapıları vizesiz açılıyor

Suudi Arabistan vatandaşlarına Avrupa kapıları vizesiz açılıyor

12:1918/04/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi Arabistan vatandaşlarına Schengen bölgesinde vize muafiyeti verileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın dünya ile entegrasyon süreci devam ediyor.


Özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile başlayan süreçte İslam alemini şaşırtan onlarca yenilikçi adım atıldı.


Söz konusu modernleşme sürecinde Avrupa ile entegrasyon için de adımlar atılıyor.


Suudi Arabistan vatandaşlarına AB vize muafiyeti geliyor


Bu kapsamda Avrupa Birliği, Schengen bölgesinde Suudi Arabistan vatandaşlarına vize muafiyetine hazırlanıyor.


Konuya ilişkin açıklama AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud'dan geldi.


Suud medyasına konuşan Farnaud, Suudi vatandaşlarını kısa süreli vize gerekliliklerinden tamamen muaf tutmak için çalışmaların sürdüğünü doğruladı.


Büyükelçi açıkladı


Farnaud,
"Suudi vatandaşlara Avrupa Birliği vizesi muafiyeti sağlanacak. Suudiler Schengen Bölgesi’nde serbestçe dolaşabilecek."
dedi.

Atılan adımlar sayesinde Suudi vatandaşları, 27 üyeli Schengen bölgesi vizesiz girebilecek.

Şu anda Suudi vatandaşları, Nisan 2024'te yapılan anlaşma ile beş yıllık çok girişli Schengen vizelerinin kullanılabilirliği de dahil olmak üzere kolaylaştırılmış vize prosedürlerinden yararlanıyor.




#Suudi Arabistan
#Schengen
#Avrupa Birliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...