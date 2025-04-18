Suudi Arabistan vatandaşlarına Avrupa kapıları vizesiz açılıyor

AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi Arabistan vatandaşlarına Schengen bölgesinde vize muafiyeti verileceğini duyurdu.
Suudi Arabistan'ın dünya ile entegrasyon süreci devam ediyor.
Özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile başlayan süreçte İslam alemini şaşırtan onlarca yenilikçi adım atıldı.
Söz konusu modernleşme sürecinde Avrupa ile entegrasyon için de adımlar atılıyor.
Suudi Arabistan vatandaşlarına AB vize muafiyeti geliyor
Bu kapsamda Avrupa Birliği, Schengen bölgesinde Suudi Arabistan vatandaşlarına vize muafiyetine hazırlanıyor.
Konuya ilişkin açıklama AB'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud'dan geldi.
Suud medyasına konuşan Farnaud, Suudi vatandaşlarını kısa süreli vize gerekliliklerinden tamamen muaf tutmak için çalışmaların sürdüğünü doğruladı.
Büyükelçi açıkladı
Şu anda Suudi vatandaşları, Nisan 2024'te yapılan anlaşma ile beş yıllık çok girişli Schengen vizelerinin kullanılabilirliği de dahil olmak üzere kolaylaştırılmış vize prosedürlerinden yararlanıyor.