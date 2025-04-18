Suudi Arabistan vatandaşlarına Avrupa kapıları vizesiz açılıyor

Söz konusu modernleşme sürecinde Avrupa ile entegrasyon için de adımlar atılıyor.

Şu anda Suudi vatandaşları, Nisan 2024'te yapılan anlaşma ile beş yıllık çok girişli Schengen vizelerinin kullanılabilirliği de dahil olmak üzere kolaylaştırılmış vize prosedürlerinden yararlanıyor.