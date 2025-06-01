Suudi Arabistan’dan ekonomik ziyaret

Şam ziyaretinin başında kentteki ünlü Emevi Camii’nde namaz kılan Âl-i Suud, daha sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir toplantı gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada, ziyarette, Suudi Arabistan’ın uluslararası yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye’deki ekonomik kalkınmaya nasıl destek olabileceği ve ne tür yatırımlar yapabileceğinin ele alınacağı aktarıldı.