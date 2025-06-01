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Suudi Arabistan’dan ekonomik ziyaret

Suudi Arabistan’dan ekonomik ziyaret

04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Faysal Bin Ferhan
Faysal Bin Ferhan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Âl-i Suud, dün üst düzey bir ekonomik heyetin başında, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etti.

Şam ziyaretinin başında kentteki ünlü Emevi Camii’nde namaz kılan Âl-i Suud, daha sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir toplantı gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya dair yapılan açıklamada, ziyarette, Suudi Arabistan’ın uluslararası yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye’deki ekonomik kalkınmaya nasıl destek olabileceği ve ne tür yatırımlar yapabileceğinin ele alınacağı aktarıldı.



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