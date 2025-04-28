Suudi Arabistan'dan hacca izinsiz gelenlere çok sert yaptırım: 10 yıl ülkeye giremeyecekler

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarından itibaren başlayacak ve 44 gün sürecek yeni düzenlemeye göre, hac izni olmadan Mekke-i Mükerreme ve kutsal bölgelere girmeye çalışanlara 20 bin riyale (yaklaşık 5 bin 300 dolar) kadar para cezası uygulanacak.