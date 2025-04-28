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Suudi Arabistan'dan hacca izinsiz gelenlere çok sert yaptırım: 10 yıl ülkeye giremeyecekler

Suudi Arabistan'dan hacca izinsiz gelenlere çok sert yaptırım: 10 yıl ülkeye giremeyecekler

23:0728/04/2025, Pazartesi
AA
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Suudi Arabistan hacca izinsiz gelenlere 10 yıl ülkeye giriş yasağı uygulayacak.
Suudi Arabistan hacca izinsiz gelenlere 10 yıl ülkeye giriş yasağı uygulayacak.

Suudi Arabistan, bu yıl hac döneminde kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını, izinsiz hacca gelenlere yaklaşık 5 bin dolar para cezası ile 10 yıl ülkeye giriş yasağı uygulanacağını bildirdi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarından itibaren başlayacak ve 44 gün sürecek yeni düzenlemeye göre, hac izni olmadan Mekke-i Mükerreme ve kutsal bölgelere girmeye çalışanlara 20 bin riyale (yaklaşık 5 bin 300 dolar) kadar para cezası uygulanacak.

Ziyaret vizesiyle hac yapmaya kalkışanlara yardımcı olanlara ise 100 bin riyale (yaklaşık 26 bin dolar) kadar para cezası verilecek.
Ayrıca, izinsiz hac yapmaya çalışan yabancı ziyaretçiler sınır dışı edilerek 10 yıl boyunca ülkeye girişleri yasaklanacak.

Ziyaret vizesi sahiplerini taşıyan araçlara da mahkeme kararıyla el konulabilecek.

Geçtiğimiz yıl, 221 bin 854'ü Suudi Arabistan içinden olmak üzere toplam 1 milyon 833 bin 164 kişi hac farizasını yerine getirmişti.



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