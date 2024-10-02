Tahran'dan İsrail'e gözdağı: Füze yağmuru

Tahran, terör devleti İsrail’in saldırılarına füze yağmuru ile karşılık verdi. İran’dan ateşlenen yüzlerce hipersonik balistik ‘Fettah-1’ füzesi İsrail topraklarına düştü. ABD’nin “İran saldırabilir” açıklamasından kısa bir süre sonra İran Dini Lideri Hamaney’in emriyle füze yağmuru başladı. Demir Kubbe’yi delen füzeler, başta Tel Aviv olmak üzere bir çok şehri vurdu. 500’e yakın füze kullanan İran, yüzde 90 isabet sağlandığını ve saldırının Heniyye ve Nasrallah’ın intikamı olduğunu duyurdu. İsrail ise 180 füze ateşlendiğini, can kaybı olmadığını iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Savaş yanlısı değiliz ancak her tehdide karşılık veririz. Bu gücümüzün küçük bir kısmı” dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise, "İran hata yaptı, bedelini ödeyecek" tehdidinde bulundu.
İsrail'in Lübnan'a yönelik çok yönlü bombardımanı sürerken, İran Tel Aviv'e misilleme gerçekleştirdi. İran akşam saatlerinde başta İsrail'in başkenti Tel Aviv olmak üzere İsrail kentlerini hipersonik balistik füze yağmuruna tuttu. İran'ın 500'e yakın füze ateşlediği ve ses hızını aşan füzeler de kullandığı belirtilirken Kudüs ile Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. İsrail hava savunması Demir Kubbe, füzelere karşı devreye girdi, ancak bazı füzelerin düşmesine engel olamadı. Operasyonda, bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İRAN, 'FETTAH-1' İLE VURDU
'ÜÇ İSRAİL ÜSSÜNÜ HEDEF ALDIK'
İSRAİL: SONUÇLARI OLACAK
İsrail, ateşlenen füze sayısını 180 olarak açıkladı. Terör devleti İsrail ordusu, "Bu ciddi bir saldırıydı, sonuçları olacak. Uygun şekilde yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini" savundu. İsrail ordusu, kuzey İsrail'deki yeni askeri bölgenin kapatılmasını emretti. Terör ordusu, daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın bombardımanına karşı "Kesin ve şaşırtıcı saldırı kaabiliyetlerimizi ne zaman kanıtlayacağımıza biz karar vereceğiz" ifadesini kullandı. İsrail Acil Servisleri, yaralanan olmadığını, sadece şarapnel parçalarından iki kişinin hafif yaralandığını öne sürdü. Suriye ordu kaynakları, Suriye'nin güneyinde uçan onlarca İran füzesinin israil savunması tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
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Bu gücümüzün bir parçasıydı
- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu söylerek "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin" dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu. İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."
Tel Aviv'de silahlı saldırı şoku
Toplumsal ve siyasi gerginliğin tavan yaptığı İsrail'de silahlı saldırı şoku yaşandı. Başkent Tel Aviv'in tarihi Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde gerçekleşen olayda 6 kişi öldü. Haberde iki silahlı kişinin ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
İNTİFADADAN BERİ İLK KEZ
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, olayın Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi. Dün akşam yaşanan eylem, İsrail medyasında 2000 yılındaki İkinci İntifada'dan bu yana gerçekleşen en büyük silahlı saldırı olarak değerlendirildi.