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Tahran'dan İsrail'e gözdağı: Füze yağmuru

Tahran'dan İsrail'e gözdağı: Füze yağmuru

04:002/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tahran, terör devleti İsrail’in saldırılarına füze yağmuru ile karşılık verdi. İran’dan ateşlenen yüzlerce hipersonik balistik ‘Fettah-1’ füzesi İsrail topraklarına düştü. ABD’nin “İran saldırabilir” açıklamasından kısa bir süre sonra İran Dini Lideri Hamaney’in emriyle füze yağmuru başladı. Demir Kubbe’yi delen füzeler, başta Tel Aviv olmak üzere bir çok şehri vurdu. 500’e yakın füze kullanan İran, yüzde 90 isabet sağlandığını ve saldırının Heniyye ve Nasrallah’ın intikamı olduğunu duyurdu. İsrail ise 180 füze ateşlendiğini, can kaybı olmadığını iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Savaş yanlısı değiliz ancak her tehdide karşılık veririz. Bu gücümüzün küçük bir kısmı” dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise, "İran hata yaptı, bedelini ödeyecek" tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik çok yönlü bombardımanı sürerken, İran Tel Aviv'e misilleme gerçekleştirdi. İran akşam saatlerinde başta İsrail'in başkenti Tel Aviv olmak üzere İsrail kentlerini hipersonik balistik füze yağmuruna tuttu. İran'ın 500'e yakın füze ateşlediği ve ses hızını aşan füzeler de kullandığı belirtilirken Kudüs ile Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. İsrail hava savunması Demir Kubbe, füzelere karşı devreye girdi, ancak bazı füzelerin düşmesine engel olamadı. Operasyonda, bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.


İRAN, 'FETTAH-1' İLE VURDU

Gün içinde İsrail ordusu, ABD'nin İran'ın "yakın zamanda" İsrail'e füze saldırıları düzenleme hazırlığında olduğunu kendilerine ilettiğini duyurdu. Saatler içinde de İran'ın "
Gerçek Vaad 2
" adını verdiği operasyon başladı. İsrail ordusu, füze yağmurunun başlamasıyla sivillerin sığınaklara girdiğini duyurdu. İsrail ordu radyosu, İran'dan yaklaşık 200'e yakın füzenin fırlatıldığını bildirdi. İran basını, operasyonda hipersonik "
Fettah-1
" füzelerinin kullanıldığını bildirdi.
"Fettah-1
" orta menzilli hipersonik füzeleri, İran Devrim Muhafızları tarafından ilk kez 2023'te tanıtılmıştı, bu operasyonda ilk kez bir ülkeye karşı kullanıldı. Operasyon başlar başlamaz, Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'dan fırlatılan füzelerden bazıları Ürdün hava sahasında düşürüldü. Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı. Saldırı boyunca Ben Gurion Havalimanı'nda uçuş trafiği durdurulurken, hareketlilik sonrasında uçuş trafiği normale döndü.

'ÜÇ İSRAİL ÜSSÜNÜ HEDEF ALDIK'

İran Devrim Muhafızları, füze saldırısının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail suikastlarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu. Reuters, operasyon emrini İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in verdiğini bildirdi.
Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın olası bir misillemeye tamamen hazırlıklı olduğunu söyledi. İranlı yetkililer Hamaney'in güvenli bir yerde tutulduğunu ifade etti. Devrim Muhafızları, ikinci açıklamasında İsrail'in üç üssünü hedef aldıklarını duyurdu. Füzelerin yüzde 90'ının hedefleri başarıyla vurduğu belirtildi.

İSRAİL: SONUÇLARI OLACAK

İsrail, ateşlenen füze sayısını 180 olarak açıkladı. Terör devleti İsrail ordusu, "Bu ciddi bir saldırıydı, sonuçları olacak. Uygun şekilde yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini" savundu. İsrail ordusu, kuzey İsrail'deki yeni askeri bölgenin kapatılmasını emretti. Terör ordusu, daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın bombardımanına karşı "Kesin ve şaşırtıcı saldırı kaabiliyetlerimizi ne zaman kanıtlayacağımıza biz karar vereceğiz" ifadesini kullandı. İsrail Acil Servisleri, yaralanan olmadığını, sadece şarapnel parçalarından iki kişinin hafif yaralandığını öne sürdü. Suriye ordu kaynakları, Suriye'nin güneyinde uçan onlarca İran füzesinin israil savunması tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.


BIDEN ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

Saldırının hemen akabinde ABD Başkanı Joe Biden, ekibiyle acil toplantı kararı aldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "İsrail güçleriyle koordineliyiz" açıklamasını yaptı.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerikan donanmasına ait destroyerlerin İsrail'e yönelen İran füzelerine karşı yaklaşık bir düzine önleme füzesi ateşlediğini açıkladı. Pentagon füze saldırısının 14 Nisan'dakinin “iki katı” büyüklüğünde olduğunu ifade etti. İran'ın İsrail'e misillemesinin "yenilgiye uğratıldığını ve etkisiz kaldığını" söyleyen Sullivan, "Bu, İran tarafından yapılan önemli bir tırmanış. ABD'nin İsrail'le birlikte hareket ederek kimsenin öldürülmediği bir ortam yaratabilmesi de aynı derecede önemli" diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da "İran'ın İsrail'e füze saldırısı kabul edilemez, tüm dünya kınamalı" açıklamasını yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

Bu gücümüzün bir parçasıydı

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu söylerek "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin" dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu. İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."

Tel Aviv'de silahlı saldırı şoku

Toplumsal ve siyasi gerginliğin tavan yaptığı İsrail'de silahlı saldırı şoku yaşandı. Başkent Tel Aviv'in tarihi Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde gerçekleşen olayda 6 kişi öldü. Haberde iki silahlı kişinin ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.


İNTİFADADAN BERİ İLK KEZ

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, olayın Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi. Dün akşam yaşanan eylem, İsrail medyasında 2000 yılındaki İkinci İntifada'dan bu yana gerçekleşen en büyük silahlı saldırı olarak değerlendirildi.




#israil
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