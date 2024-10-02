Tahran'dan İsrail'e gözdağı: Füze yağmuru

Saldırının hemen akabinde ABD Başkanı Joe Biden, ekibiyle acil toplantı kararı aldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "İsrail güçleriyle koordineliyiz" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerikan donanmasına ait destroyerlerin İsrail'e yönelen İran füzelerine karşı yaklaşık bir düzine önleme füzesi ateşlediğini açıkladı. Pentagon füze saldırısının 14 Nisan'dakinin “iki katı” büyüklüğünde olduğunu ifade etti. İran'ın İsrail'e misillemesinin "yenilgiye uğratıldığını ve etkisiz kaldığını" söyleyen Sullivan, "Bu, İran tarafından yapılan önemli bir tırmanış. ABD'nin İsrail'le birlikte hareket ederek kimsenin öldürülmediği bir ortam yaratabilmesi de aynı derecede önemli" diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da "İran'ın İsrail'e füze saldırısı kabul edilemez, tüm dünya kınamalı" açıklamasını yaptı.