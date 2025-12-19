Tayvan metrosunda sis bombalı saldırı: 9 yaralı

Yeni Şafak
Tayvan’ın başkenti Taipei’de metroya sis bombası atan bir kişi elindeki bıçakla çevreye saldırarak 9 kişiyi yaraladı.

Tayvan’ın başkenti Taipei’de metro istasyonuna sis bombası atıldı. Saldırgan sis bombasını atmasının ardından elindeki bıçakla çevrede bulunanlara rast gele saldırdı. Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edilirken 4’i ağır 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Saldırgan yaralı olarak yakalandı

Yaşanan olay metroda büyük paniğe neden olurken güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle kaçmaya çalışan saldırgan istasyonun yan tarafındaki bir alış veriş merkezinde yaralı olarak ele geçirildi. Polisin ilk verdiği bilgilere göre 27 yaşındaki saldırganın AVM’de 5. kattan kendini attığı, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken metro seferleri kısa bir süreliğine durduruldu.




