Tayvan'da "Acil Yanıt Tatbikatı"

Tatbikata Tayvan Sahil Güvenlik ekipleri de katıldı
Çin'in egemenlik ihtilafı içinde bulunduğu Tayvan çevresini kuşatan askeri tatbikata başladığını bildirmesinin ardından Tayvan Savunma Bakanlığı, "Acil Yanıt Tatbikatı" düzenledi. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikata Tayvan Sahil Güvenliği ekiplerinin katıldığı da bildirildi.
