Tayvan'da "Acil Yanıt Tatbikatı"

Tayvan'da "Acil Yanıt Tatbikatı"

15:2929/12/2025, Pazartesi
AA
Tatbikata Tayvan Sahil Güvenlik ekipleri de katıldı
Tatbikata Tayvan Sahil Güvenlik ekipleri de katıldı

Çin'in egemenlik ihtilafı içinde bulunduğu Tayvan çevresini kuşatan askeri tatbikata başladığını bildirmesinin ardından Tayvan Savunma Bakanlığı, "Acil Yanıt Tatbikatı" düzenledi. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikata Tayvan Sahil Güvenliği ekiplerinin katıldığı da bildirildi.

Çin'in egemenlik ihtilafı içinde bulunduğu Tayvan çevresini kuşatan askeri tatbikata başladığını bildirmesinin ardından Tayvan Savunma Bakanlığı, "Acil Yanıt Tatbikatı" düzenledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikata Tayvan Sahil Güvenliği ekiplerinin katıldığı da bildirildi.


