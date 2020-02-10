Dünya Tayvan sınırı geçen Çin uçaklarını uzaklaştırdı
ASYA

Tayvan sınırı geçen Çin uçaklarını uzaklaştırdı

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, H-6 tipi bombardıman uçağına eşlik eden Çin savaş uçaklarının dün ve bugün merkez hattını geçtiği ve adanın güney hava sahasına girdiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Güney kıyıları yakınındaki uçuşların kaç uçakla yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.
Güney kıyıları yakınındaki uçuşların kaç uçakla yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

Tayvan, Tayvan Boğazı'nda tarafları ayıran sınır hattını geçen Çin askeri uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

  • Tayvan uçaklarının Çin uçaklarını bölgeden uzaklaştırdığı ifade edilen açıklamada, hava sahasındaki hareketliliğin yakından takip edildiği ifade edildi.

Güney kıyıları yakınındaki uçuşların kaç uçakla yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu uçuşların dün Tayvan ile Filipinler'i ayıran Bashi Kanalı üzerinde yapıldığı ve uzun mesafeli eğitim uçuşu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Tayvan'ın bu uçuşlara mühimmat yüklü F-16 uçaklarıyla cevap verdiği ve hava gözetim araçlarının seferber edildiği vurgulandı.

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ÖZGÜN
Tayvan, Tayland ve Çin Dizileri

Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

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