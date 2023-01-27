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Dünya

Teknoloji firmaları neden işçi kıyımı yapıyor

ABD’de Silikon Vadisi’nin dev şirketleri işçi çıkarma furyasında sıra IBM’e geldi. Şirket 3 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
ABD’de Silikon Vadisi’nin dev şirketleri işçi çıkarma furyasında sıra IBM’e geldi.

ABD’de Silikon Vadisi’nin dev şirketleri işçi çıkarma furyasında sıra IBM’e geldi.

ABD’de Silikon Vadisi’nin dev şirketleri işçi çıkarma furyasında sıra IBM’e geldi. Şirket 3 bin 900 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Şirketin geçtiğimiz günlerde açıklanan son çeyrek raporunda büyüme yaşanmadığı belirtilmişti. IBM’den yapılan açıklamaya göre işten çıkarmaların temel sebebi gelirlerdeki azalma değil. Daha önce Silikon Vadisi’nin önde gelen büyük teknoloji şirketleri Google 12 bin, Microsoft 10 bin, Meta 11 bin, Amazon ise 17 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Diğer teknoloji şirketleri ile işten çıkarılanların sayısının 200 bini aşacağı belirtiliyor. İşten çıkarmalarda beş maddenin etkili olduğu belirtiliyor. Büyük teknoloji şirketlerinin işten çıkarma nedenleri arasında, Kovid-19 pandemesi döneminde yapılan aşırı işe alımlar; yatırımcılardan, şirketlerin düşük büyüme performansının ardından, gelen baskılar; teknoloji şirketlerinin yıllar süren hızlı büyüme performansının olgunluğa ulaşması; büyük şirketlerin yeni yatırımlarından bekledikleri geliri elde edememeleri ve gelecek dönemde ekonomide durgunluk beklentisinin etkili olduğu belirtiliyor.


#ABD
#Silikon Vadisi
#IBM
#Google
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Teknoloji firmaları neden işçi kıyımı yapıyor
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