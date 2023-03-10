Tel Aviv’e karadan gidemedi

İsrail’de Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerine karşı “sivil itaatsizlik” eylemleri gerçekleşti. İsrailli göstericiler sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişilik gruplar halinde Tel Aviv’in farklı bölgelerindeki meydanlarda toplanmaya başladı. İsrail polisi, kent merkezinde yoğun güvenlik önlemi aldı ve bazı yolları trafiğe kapattı. Eylemci grupların, yol kapama gibi günlük hayatı sekteye uğratacak şekilde planladığı protesto çağrıları İsrail basınına, “Diktatörlüğe Karşı Direniş Günü”, “Direniş Günü”, “Sivil İtaatsizlik Günü” gibi başlıklarla yansıdı. İsrail’in iç savaş ve bölünme noktasına geldiği belirtilen protestolarda, göstericilerin hedefinde Başbakan Netanyahu vardı. Dün İtalya ziyareti için Batı Kudüs’ten Tel-Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na geçeceği bilinen Netanyahu’ya karşı, göstericiler kara ve deniz yolunu bloke etti.

DUBLÖR HAVA ARACI KULLANILDI

Göstericilerin Ben Gurion Havalimanı çevresinde ve otoyollarda kurduğu barikatlar karşısında İsrail Başbakanı Netanyahu çareyi, helikopter kullanmakta buldu. İsrail medyasında çıkan haberlere göre Netanyahu’nun ekibi protestocuları şaşırtmak için iki farklı helikopter kullandı. Bir helikopter göstericilerin dikkatini farklı yöne çekerken, Netanyahu diğer helikopterle Ben Gurion’a iniş gerçekleştirdi.

AUSTİN İLE HAVALİMANINDA GÖRÜŞEBİLDİ

Orta Doğu turu kapsamında İsrail’i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in programı da gösterilerden etkilendi. Göstericilerin yolları bloke etmesi ve güvenlik gerekçesiyle Austin, Netanyahu ile Ben Gurion Havalimanı’ndaki bir toplantı odasında görüşmek zorunda kaldı. Görüşmede gündemin İran’ın nükleer faaliyetleri ve işgal altındaki Batı Şeria’da gerilim olduğu belirtildi.

Netanyahu’yu havalimanına götürmek için dublör helikopter de kullanıldı.

YEDEK ASKERLER DE GÖSTERİDE

Batı Kudüs’te bir grup gösterici Başbakan Netanyahu’nun evinin önünde toplandı. İsrailli yedek askerlerden oluşan başka grup ise Netanyahu hükümetinin de destekçisi sağcı sivil toplum kuruluşu (STK) Kohelet’in Batı Kudüs’teki merkezine gelerek buranın girişini kapatmaya çalıştı. Göstericiler merkezden çıkanların üzerine sahte dolar banknotları attı. İsrail polisi göstericilerle hareket eden bir muvazzaf yarbayı tutukladı.

HAYFA LİMANI’NI BLOKE ETTİLER

Sokaklara yayılan protesto eylemleri denizde de kendini gösterdi. Hayfa sahilinde onlarca yat, tekne ve kano, buraya yanaşacak gemileri engellemek için limanın önünü kapattı. Protestocular arasında eski donanma komutanları Ami Ayalon ve David Ben-Besht de yer aldı.

Cenin’e kanlı baskın

İsrail güçleri, dün, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü. Çatılara keskin nişancıların yerleştirdiği baskında İsrail güçleri, Caba beldesi yakınlarındaki El-Favvara bölgesinde içinde üç gencin bulunduğu araca ateş açtı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin Cenin’in Caba beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.















