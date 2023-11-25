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TİHEK Lahey yolcusu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Kılıç, “19 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Lahey Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine 2021’den beri devam eden davaya komisyonumuz iştirak edecek” dedi.

Haber Merkezi
14:09 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana TİHEK çatısı altında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kılıç, uluslararası düzeyde duyarlılığın artırılması ve ateşkes konusunda baskı oluşturulması amacıyla 46 Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı üyesi ile 120 Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı üyesine mektup gönderdiklerini söyledi.


KOMİSYON RAPOR TOPLUYOR


Uluslararası Ceza Mahkeme’sine (UCM) bir başvuruda bulunduklarını belirten Kılıç, “19 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Lahey Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine 2021’den beri devam eden davaya komisyonumuz iştirak edecek. Bu vesileyle kurumumuz bünyesinde Filistin’de bu süreç içerisinde yaşanan insan hakları ihlallerini inceleme ve raporlama komisyonu oluşturduk. O komisyonumuz faaliyetlerini sürdürüyor. Toplayacağımız raporları UCM ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.


Kılıç ayrıca, TBMM Haklarını İnceleme Komisyonu ile birlikte aralık ayında Mısır’da bir çalışma, bölgeyi inceleme ziyareti yapmayı hedeflediklerini söyledi.


#Lahey
#TİHEK
#Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
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