TL ve dolar piyasayı canlandırdı

Sarraflık yapan Türkmen Semih Ayıl, “Günlük sadece ben 6 bin TL’lik Türk parası çeviriyorum” dedi. Ayıl, “Bir aydır ülkeye döviz girişi oluyor. Türkiye, Azez, İdlib’den gelenler sayesinde döviz gelmeye başladı. Günlük 5-6 bin lira bozduruyoruz. Artık rahatladık. Esed döneminde böyle bir iş yoktu. 1 dolar bile görseler, en az 7 yıl hapis cezası vardı. Türk parası bulundurmanın cezası ise en az 10 yıl hapis oluyordu. Bu işi Esed ve ailesinden başka kimse yapamazdı” açıklamasında bulundu. Kemal Abbaş, “Türk parası çok gelmeye başladı. Günlük ortalama 4 bin TL bozduruyoruz. Eskiden herkes sarraflık yapamazdı. Esed taraftarları, dolar ya da TL görürse hemen insanları hapse atıyordu. Günlük 200 TL kazanıyoruz. Türkiye’yi Tayyip Baba nasıl kalkındırdıysa, Suriye’yi de öyle kalkındırmasını isteriz” dedi. Cüneyt Mayıl ise “Halep’ten daha çok döviz geliyor. Günlük 3 bin TL’lik işlem yapıyoruz. Türk lirasının yanında dolar da geliyor. Günlük 4 bin dolar bozduruyoruz. Bankalardan biraz daha uygun fiyata döviz veriyoruz” ifadelerini kullandı. Hamdiye Kapalı Çarşı’da sarraflık yapan Muhammed Attan, “Türk parası soranlar oluyor. En çok 200 TL bozduruyorlar” dedi.