TRT Belgesel’den “Gazze’yi Görüyorum”: İrlanda halkının boykot hassasiyeti

TRT Belgesel, Filistin’de yaşanan insani trajediye karşı dünya genelinde yükselen vicdan seslerini ekrana taşıdı. TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve gazeteci Alican Ayanlar’ın sunduğu “I See Gaza – Gazze’yi Görüyorum” belgesel serisi, Avrupa merkezli Filistin aktivizmini odağına alıyor.

Seri, hiçbir dini veya kültürel bağı olmaksızın, Gazze’de yaşanan soykırıma, adaletsizliğe ve aşırı güç kullanımına karşı duruş sergileyen aktivistlerin hikayelerini anlatıyor. “Gazze’yi Görüyorum”, Filistin özgür olana dek protestolarına devam eden insanların dayanışma, direniş ve insanlık hikayesini gözler önüne seriyor.

Filistin İçin Koş, Sessizlik Suç Ortaklığıdır, Çarpık İroni, Batı Emperyalizminin Uzantısı, "5 Kırık Kamera" bölümlerinden oluş beş bölümlük bir seriden oluşuyor. tabii.com üzerinden izlemek mümkün.

Avrupa’dan dünyaya vicdanın sesi

Belgeselin yapım ekibi, Norveç, İngiltere, İrlanda, İsveç, İskoçya, Güney Afrika ve Japonya gibi farklı coğrafyalarda Gazze soykırımına “dur” diyen aktivistlerle sahada buluştu. Çekimler, protestoların tam ortasında, sokaklarda ve meydanlarda gerçekleştirildi.

Ekip, haftalarca süren saha çalışmalarıyla dünyaca tanınmış isimler, gazeteciler, kanaat önderleri, aksiyon grupları ve sosyal medya hareketleriyle bağlantı kurarak, her bir olayın ve kişinin izini sürdü.

İrlanda’daki boykot ekibi: BDS (Belfast Boykot Market)

Aktivistler, İsrail menşeli ürünleri mağaza raflarından kaldırıyor, bu ürünlere Filistin bayraklı etiketler yapıştırıyor ve alışveriş yapan insanları bilinçlendirmek için doğrudan iletişime geçiyor. Haftanın neredeyse her günü gerçekleştirilen bu eylemler, tamamen gönüllü bireyler tarafından yürütülüyor.

Protestolarda, aktivistlerin araçlarına bağladıkları Filistin bayraklarıyla oluşturdukları konvoylar dikkat çekiyor. Bu eylemlerin çoğu, herhangi bir dini ya da siyasi aidiyeti bulunmayan sıradan vatandaşların ortak vicdan tepkisi olarak öne çıkıyor.

Küresel bir dayanışmanın belgeseli

“Gazze’yi Görüyorum”, Filistin’de yaşananlara karşı dünyanın dört bir yanında yükselen barış ve adalet çağrısının bir yansıması niteliğinde. TRT Belgesel, bu yapımla birlikte, uluslararası kamuoyunun sessiz kalmadığını, aksine farklı coğrafyalarda güçlü bir dayanışma ağı oluştuğunu gösteriyor.

