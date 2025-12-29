Trump: Savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Mar-a-Lago’da yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna savaşını sona erdirecek 20 maddelik barış planında büyük ilerleme sağlandığını belirterek, “Yüzde 95’i halloldu, haftalar içinde sonuçlanabilir” dedi. Trump, Putin’in de barışa istekli olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Mar-a-Lago'daki görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.
"Süreç birkaç haftadan uzun sürmez"
Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de aralarında olduğu bir çalışma grubu kuracaklarını ve bu çalışma grubunun önce Ukrayna tarafı ile son detaylar üzerine görüşeceğini anlattı.
ABD Başkanı, çalışma grubunun görüşmelerinin "gerçekten iyi" gitmesi halinde barış planının geri kalan kısımlarının "birkaç hafta" içinde sonuçlandırılabileceğini söyledi.
Trump, Donbas bölgesinde serbest bir ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin bir soru üzerine, "Mutabakata varıldı demek biraz abartılı olur, şu an mutabakata varılmadı demek daha doğru olur ama bir anlaşmaya yaklaşıyoruz." cevabını verdi.
"Putin'e inanıyorum"
Öte yandan Trump, Zelenskiy ile görüşmesi içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 2,5 saate yakın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve birçok konuyu detaylıca ele aldıklarını anlattı.
Avrupalı liderlerle Washington'da ya da başka bir yerde yakında bir görüşme planlandığını da ifade eden Trump, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde ana rolü oynayacağını bir kez daha vurguladı.
Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Rusya, Ukrayna'nın başarılı olmasını istiyor. Kulağa biraz garip gelebilir ancak Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın başarılı olması konusunda çok cömert davrandı, enerji, elektrik ve diğer şeyleri çok düşük fiyatlarla tedarik etmek de dahil." ifadelerini kullandı.