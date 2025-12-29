Yeni Şafak
Trump: Savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik

03:5129/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
AA
Zelenski, Trump.
Zelenski, Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Mar-a-Lago’da yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna savaşını sona erdirecek 20 maddelik barış planında büyük ilerleme sağlandığını belirterek, “Yüzde 95’i halloldu, haftalar içinde sonuçlanabilir” dedi. Trump, Putin’in de barışa istekli olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Mar-a-Lago'daki görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

Trump, Zelenskiy ile yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok iyi geçtiğini ve masadaki konuların
"yüzde 95'ini"
hallettiklerini söyledi.
ABD Başkanı, "
Bazıları yüzde 95'ini hallettik diyebilir. Yüzde kaç olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik."
diye konuştu.
"Olup olmayacağını göreceğiz ama çok yakınız. Kimse şu anda bulunduğumuz noktaya gelme şansına sahip değildi. Kimse bunun mümkün olabileceğini düşünmezdi. Bu yüzden çok iyi iş çıkardığımızı söylemek istiyorum."
diye konuşan Trump, 20 maddelik barış anlaşmasına ilişkin tüm detayları ele aldıklarını belirtti.

"Süreç birkaç haftadan uzun sürmez"

Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de aralarında olduğu bir çalışma grubu kuracaklarını ve bu çalışma grubunun önce Ukrayna tarafı ile son detaylar üzerine görüşeceğini anlattı.

ABD Başkanı, çalışma grubunun görüşmelerinin "gerçekten iyi" gitmesi halinde barış planının geri kalan kısımlarının "birkaç hafta" içinde sonuçlandırılabileceğini söyledi.

"Sürecin birkaç hafta sürmesini bekliyoruz, daha uzun değil. Daha sonra da bu çalışma grubu Rusya ile çalışmaya başlayacak."
diyen Trump, bu sürecin uzaması halinde ise savaşın daha uzun süreceğini ifade etti.

Trump, Donbas bölgesinde serbest bir ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin bir soru üzerine, "Mutabakata varıldı demek biraz abartılı olur, şu an mutabakata varılmadı demek daha doğru olur ama bir anlaşmaya yaklaşıyoruz." cevabını verdi.

"Putin'e inanıyorum"

Öte yandan Trump, Zelenskiy ile görüşmesi içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 2,5 saate yakın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve birçok konuyu detaylıca ele aldıklarını anlattı.

Putin ve Zelenskiy ile birlikte üçlü bir görüşmeye de açık olduğunu belirten Trump,
"Bugün Putin ile görüşmemde onu bu konuda oldukça ilgili gördüm, o da bunun (barışın) olduğunu görmek istiyor, ona inanıyorum."
dedi.

Avrupalı liderlerle Washington'da ya da başka bir yerde yakında bir görüşme planlandığını da ifade eden Trump, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinde ana rolü oynayacağını bir kez daha vurguladı.

Trump, Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunda,
"Avrupa ile çalışmak istiyoruz ve tahmin edebileceğiniz gibi Avrupa bunun büyük bir kısmını üstlenecek. Biz de Avrupa'ya onların bize yardım ettiği gibi yüzde 100 yardım edeceğiz."
değerlendirmesinde bulundu.

Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Rusya, Ukrayna'nın başarılı olmasını istiyor. Kulağa biraz garip gelebilir ancak Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın başarılı olması konusunda çok cömert davrandı, enerji, elektrik ve diğer şeyleri çok düşük fiyatlarla tedarik etmek de dahil." ifadelerini kullandı.



