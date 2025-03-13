Trump'ın işten çıkarma kararı hukuksuz bulundu

Sooknanan, Trump'ın Grundmann'ı işten çıkarmasının hukuksuz olduğunu ve FLRA Başkanı'nın görevine geri dönmesi gerektiğini kaydetti.

Trump yönetiminin konuya ilişkin kullandığı argümanların "ABD Anayasasının sağladığı temel hakları altüst etmekle tehdit ettiğini" savunan Sooknanan, "Ancak bizimkisi bir otokrasi değil, bir denge ve denetim sistemi" ifadelerini kullandı.