Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump'ın işten çıkarma kararı hukuksuz bulundu

Trump'ın işten çıkarma kararı hukuksuz bulundu

11:1013/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Federal Çalışma İlişkileri Kurumu (FLRA) Başkanı Susan Grundmann'ı işten çıkarmasının hukuksuz olduğuna karar verdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD'nin başkenti Washington'da görevli federal yargıç Sparkle Sooknanan, Grundmann'ın işten çıkarılması davasında kararını açıkladı.


Sooknanan, Trump'ın Grundmann'ı işten çıkarmasının hukuksuz olduğunu ve FLRA Başkanı'nın görevine geri dönmesi gerektiğini kaydetti.


Trump yönetiminin konuya ilişkin kullandığı argümanların "ABD Anayasasının sağladığı temel hakları altüst etmekle tehdit ettiğini" savunan Sooknanan, "Ancak bizimkisi bir otokrasi değil, bir denge ve denetim sistemi" ifadelerini kullandı.


Ne olmuştu?

Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.


Washington'da görevli federal yargıç Beryl Howell 7 Mart'ta, Trump'ın Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) üyesi Gwynne Wilcox'u hukuka aykırı bir şekilde işten çıkardığına hükmederek görevine dönmesine karar vermişti.


#ABD
#Donald Trump
#Federal Çalışma İlişkileri Kurumu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KOSGEB DESTEĞİ BAŞVURULARI 2025: KOSGEB İş Geliştirme Desteği başvuru tarihleri açıklandı mı?