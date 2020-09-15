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Dünya Trumpın Yahudi damadı İsraili tanıma kararı alan Bahreyn Kralına Tevrat hediye etti
ORTADOĞU

Trump'ın Yahudi damadı İsrail'i tanıma kararı alan Bahreyn Kralı'na Tevrat hediye etti

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı konumundaki Jared Kushner, Bahreyn Kralı İsa Al Halife'ye Tevrat hediye etti. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail bugün normalleşme anlaşması imzalayacak. Beyaz Saray'daki tören saat 19.00'da başlayacak. Filistin konusunda eleştirilere kulaklarını tıkayan Bahreyn yönetimi, İsrail ile yapacağı anlaşmanın Washington ile stratejik ilişkilerini güçlendireceğini belirtiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jared Kushner, Bahreyn Kralı Al Halife'ye Tevrat hediye ederken.
Jared Kushner, Bahreyn Kralı Al Halife'ye Tevrat hediye ederken.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yahudi damadı Jared Kushner, İsrail ile imzalayacakları anlaşma öncesi Bahreyn Kralı Al Halife'ye Tevrat hediye etti.

Beyaz Saray bugün Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail arasında imzalanacak 'normalleşme anlaşmasına' ev sahipliği yapacak.

FİLİSTİN'E TARİHİ İHANET

israil ile BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmek üzere ABD’nin başkenti Washington’da bugün imzalanacak anlaşmaya bir çok yerden tepki yağıyor. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, anlaşmanın imzalanacağı günü 'kara gün' olarak nitelendirdi.

"İSRAİL İLE ANLAŞMAMIZ ÇIKARLARIMIZI KORUYOR"

Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife, İsrail'le varılan normalleşme anlaşmasının, ülkesinin çıkarlarını koruyacağı değerlendirmesinde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile benzer adımlar atmalarının şaşırtıcı olmadığını belirten Al Halife, bunun iki ülke arasındaki güçlü tarihi ilişkileri ortaya koyduğunu dile getirdi.

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.


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