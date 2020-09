Trump'ın Yahudi damadı İsrail'i tanıma kararı alan Bahreyn Kralı'na Tevrat hediye etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yahudi damadı Jared Kushner, İsrail ile imzalayacakları anlaşma öncesi Bahreyn Kralı Al Halife'ye Tevrat hediye etti.

The moment Jared Kushner gave His Majesty King Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa of the Kingdom of Bahrain a Torah scroll for a Synagogue in Bahrain pic.twitter.com/RvPif5x51I — Avi Berkowitz (@aviberkow45) September 14, 2020

Beyaz Saray bugün Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail arasında imzalanacak 'normalleşme anlaşmasına' ev sahipliği yapacak.

FİLİSTİN'E TARİHİ İHANET

israil ile BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmek üzere ABD’nin başkenti Washington’da bugün imzalanacak anlaşmaya bir çok yerden tepki yağıyor. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, anlaşmanın imzalanacağı günü 'kara gün' olarak nitelendirdi.

"İSRAİL İLE ANLAŞMAMIZ ÇIKARLARIMIZI KORUYOR"

Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife, İsrail'le varılan normalleşme anlaşmasının, ülkesinin çıkarlarını koruyacağı değerlendirmesinde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile benzer adımlar atmalarının şaşırtıcı olmadığını belirten Al Halife, bunun iki ülke arasındaki güçlü tarihi ilişkileri ortaya koyduğunu dile getirdi.