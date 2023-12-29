|
Dünya

Uçağın karakutusundan çıkanlar duyanları şoke etti: Kaza sonucu 72 kişi hayatını kaybetmişti

Nepal'de hükümet tarafından atanan müfettişlerce hazırlanan rapor, 72 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, "pilotların uçağın elektriğini yanlışlıkla kesmesi" sonucunda ortaya çıkan komplikasyonlardan meydana geldiğini ortaya koydu.

12:21 - 29/12/2023 пятница
AA
Uçağın karakutusu 16 Ocak'ta bulunmuş ve incelenmesi için Fransa'ya gönderilmişti.
Uçağın karakutusu 16 Ocak'ta bulunmuş ve incelenmesi için Fransa'ya gönderilmişti.

Nepal'de hükümetin uçak kazalarını incelemek için atadığı 5 üyeden oluşan komisyon, başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağının düşmesine ilişkin nihai raporu yayımladı.

Kazanın "hem insan hatası hem de dikkat eksikliğinden" kaynaklandığı bildirilen rapora göre, kazanın en olası nedeninin, uçuş esnasında pilotların "elektriği yanlışlıkla kesmesi" ve sonrasında meydana gelen komplikasyonlar olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca uçağın bakımının uygun şekilde yapıldığı, herhangi bir kusurunun bulunmadığı ve kokpit ekibinin de ülkedeki Sivil Havacılık İdaresinin yönetmeliklerine göre seçildiği kaydedildi.

Olay


Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, 15 Ocak'ta Seti Nehri Vadisi yakınında düşmüş, 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, kazanın soruşturulması için 5 kişilik komisyon kurulmasına karar verirken, ülke genelinde 1 günlük "ulusal yas" ilan etmişti.

Uçağın karakutusu 16 Ocak'ta bulunmuş ve incelenmesi için Fransa'ya gönderilmişti.


#Nepal
#Pilot
#Uçak Kazası
42 минут назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 26-29 Aralık | 4K Smart TV, Torbasız Elektrikli Süpürge, Cep Telefonu, Air Fryer...