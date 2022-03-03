Dünya Ukraynada ön cephede savaşan askerler Rus değil
AVRUPA

Ukrayna'da ön cephede savaşan askerler Rus değil

Ukrayna’ya gelen Rus birlikleriyle ilgili sızan listeler, ön cephelerde Slavlardan çok Buryatya, Yakutistan, Başkurdistan, Tatar ve Moğolların olduğunu gösteriyor. Slavlar daha çok rütbeli olarak birliklere komuta ediyor. Belarus muhalefetinden Anna Krasulina da ülkedeki morglarda en çok Çeçen olduğunu iddia etti.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Ukraynada ön cephede savaşan askerler Rus değil
Arşiv

Ukrayna medyasına göre, Rus ordusunun görevdeki aktif personel sayısı dikkate alındığında, ordunun yüzde 10’undan fazlasının şu an Ukrayna topraklarında olduğu ifade ediliyor.

Ordu birliklerine ait sızan 120 bin kişilik listeye göre, sahada Slavlar dışında onlarca etnik unsur var. Ukrayna’ya karşı savaşan askerlerin Buryatya, Yakutistan, Başkurdistan, Tatar, Moğol gibi Rusya’nın içinde yaşayan etnik unsurlardan oluştuğu, Ukrayna’daki operasyonları yürüten rütbelilerin ise Slav olduğu ifade ediliyor.

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Rus askerleri Ukrayna'da marketleri yağmaladı
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RUSYA CESETLERİ SAKLIYOR

Belarus muhalefetinden Anna Krasulina, ülkedeki tüm morgların dolu olduğunu ve bu kişilerin daha çok Çeçenlerden oluştuğunu söyledi. Krasulina, Rusya’nın gerçek kayıplarının öğrenilmemesi için, cesetlerin Çeçenya’da saklanması talimatı verdiğini iddia etti.

Cephede savaşan Rus askerlerine ait görüntülerde, sarışın renkli gözlü Slav askerlere rastlanmaması da iddiaları doğruluyor. Askerlerin en az yarısının çekik gözlü, esmer, Türk, Moğol, Ermeni, Tatar fenotipinden insanlardan oluşması dikkat çekiyor. Cephe hattına gönderilen ancak Ukrayna ordusuna esir düşen bazı askerlerle ilgili yayınlanan videolar da oldukça dikkat çekici. Ailelerine seslenen askerler, “Bize tatbikata gidiyoruz dediler. Ukrayna’ya geleceğimizi bilmiyordum” diyor.

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