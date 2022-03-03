Ukrayna'da ön cephede savaşan askerler Rus değil

Ukrayna medyasına göre, Rus ordusunun görevdeki aktif personel sayısı dikkate alındığında, ordunun yüzde 10’undan fazlasının şu an Ukrayna topraklarında olduğu ifade ediliyor.

Ordu birliklerine ait sızan 120 bin kişilik listeye göre, sahada Slavlar dışında onlarca etnik unsur var. Ukrayna’ya karşı savaşan askerlerin Buryatya, Yakutistan, Başkurdistan, Tatar, Moğol gibi Rusya’nın içinde yaşayan etnik unsurlardan oluştuğu, Ukrayna’daki operasyonları yürüten rütbelilerin ise Slav olduğu ifade ediliyor.

RUSYA CESETLERİ SAKLIYOR

Belarus muhalefetinden Anna Krasulina, ülkedeki tüm morgların dolu olduğunu ve bu kişilerin daha çok Çeçenlerden oluştuğunu söyledi. Krasulina, Rusya’nın gerçek kayıplarının öğrenilmemesi için, cesetlerin Çeçenya’da saklanması talimatı verdiğini iddia etti.

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Cephede savaşan Rus askerlerine ait görüntülerde, sarışın renkli gözlü Slav askerlere rastlanmaması da iddiaları doğruluyor. Askerlerin en az yarısının çekik gözlü, esmer, Türk, Moğol, Ermeni, Tatar fenotipinden insanlardan oluşması dikkat çekiyor. Cephe hattına gönderilen ancak Ukrayna ordusuna esir düşen bazı askerlerle ilgili yayınlanan videolar da oldukça dikkat çekici. Ailelerine seslenen askerler, “Bize tatbikata gidiyoruz dediler. Ukrayna’ya geleceğimizi bilmiyordum” diyor.