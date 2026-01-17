Yeni Şafak
Venezuela Savunma Bakanı Lopez: ABD’nin saldırısında 47 asker öldü

15:0617/01/2026, Cumartesi
DHA
Lopez'den ABD’ye orantısız güç tepkisi
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 3 Ocak’ta ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyonda 47 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulduğu 3 Ocak’taki operasyonda, 47 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Devlet kanalına konuşan Lopez, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) mensuplarının, ABD’nin orantısız güç kullanımı karşısında hayatlarını feda ettiğini dile getirdi.

Saldırıda 32 Küba vatandaşının da hayatını kaybettiğini söyleyen Bakan Lopez, ordunun yeniden yapılandırılması sürecine değindi. ‘Ayacucho Planı’nı orduyu güçlendirmek için devreye aldıklarını belirten Lopez, mevcut durumun bu planda revizyonu ve köklü bir yeniden yapılanmayı zorunlu kıldığını ifade etti. Lopez, temel hedeflerinin anayasal düzeni koruyacak ve ülkeye saygıyı garanti altına alacak bir askeri güç oluşturmak olduğunu kaydetti.


