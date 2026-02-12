WhatsApp’a Rusya’da erişim kısıtlaması

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Rus hükümetinin uygulamaya erişimi tümüyle engellemeye çalıştığını duyurdu.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor), Kasım 2025’te yapılan açıklamada, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp’ın kademeli şekilde engellenmeye başladığı bildirilmişti.
Ülkede WhatsApp’a erişim söz konusu tarihten itibaren son bulurken, kullanıcılar erişim için VPN kullanmaya başlamıştı.
Rusya'da Telegram’a yönelik kısıtlamalar da uygulanırken bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.