Yangınlar Avustralya ormanlarının yüzde 21’ini yok etti

Western Sydney Üniversitesi Hawkesbury Çevre Enstitüsü, Eylül 2019’da NSW’de başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde etkili olan yangıların ormanlara verdiği zararı araştıran raporunu yayımladı.

Dünya çapında eşi görülmemiş

Aylarca kontrol altına alınamayan yaklaşık 11 milyon hektarlık orman ve çayırlık alanı yok eden yangınların ‘‘Dünya çapında eşi görülmemiş’’ olarak nitelendirildiği rapor, NWS ve Victoria'da yaklaşık 5,8 milyon hektar geniş yapraklı ormanın yandığını ortaya koydu. Söz konusu raporu hazırlayan araştırmacılardan Western Sydney Üniversitesi'nde Yangın Risk Yönetimi Araştırma Merkezi yöneticisi Doç. Dr. Matthias Boer, şu değerlendirmeyi yaptı:

DÜNYA Avustralya'daki yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etti

Yangınlarda binlerce koala telef olmuştu.

OYNAT 00:46 Yavru kangurunun yangından kurtarılma anları saniye saniye kaydedildi Avustralya'da devam eden orman yangınları, insan yaşamının yanı sıra vahşi yaşamı da tehlikeye atıyor. Yangından korunmak için bir ağaç parçasının altına sığınmış yavru kangurunun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anları saniye saniye kameralarca kaydedildi. BiP'te paylaş

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‘‘Tarihsel olarak baktığımızda, Avustralya ve diğer kıtalarda her yıl orman alanlarının yüzde 5’inin yandığı belirlenmişti. Sadece Asya ve Afrika’daki küçük orman bölgelerinde bu oranın yüzde 8-9’a yükseldiği kaydedilmişti. Ancak Avustralya’nın 2019-2020 sezonunda, tek bir sezonda yanan orman alanı yüzde 21’e çıktı. Bu son 20 sene içerisinde hiçbir orman biyomunda görülmemiş, küresel olarak eşi benzeri yaşanmayan bir yanma ölçeğidir.’’

1.25 milyar hayvan telef oldu

Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül 2019'da başlayan ve diğer eyaletlerde de etkili olan yangınlarda, toplam 11 milyon hektara yakın alanın ve 3 binden fazla evin kül ve yaklaşık 1,25 milyar hayvanın da telef olduğu açıklanmıştı. Kırsal İtfaiye Servisi yaklaşık 6 ay süren tüm yangınların, yoğun yağmurların da yardımıyla 14 Şubat’ta kontrol altına alındığını duyurmuştu.