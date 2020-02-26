Dünya Yangınlar Avustralya ormanlarının yüzde 21ini yok etti
OKYANUSYA

Yangınlar Avustralya ormanlarının yüzde 21’ini yok etti

Avustralya'nın Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde yaklaşık 6 ay boyunca süren ve 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarında, ormanların yüzde 21’inin kül olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Yangınlarda yaklaşık 6 milyon hektar geniş yapraklı orman yandı.
Yangınlarda yaklaşık 6 milyon hektar geniş yapraklı orman yandı.

Western Sydney Üniversitesi Hawkesbury Çevre Enstitüsü, Eylül 2019’da NSW’de başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde etkili olan yangıların ormanlara verdiği zararı araştıran raporunu yayımladı.

Dünya çapında eşi görülmemiş

Aylarca kontrol altına alınamayan yaklaşık 11 milyon hektarlık orman ve çayırlık alanı yok eden yangınların ‘‘Dünya çapında eşi görülmemiş’’ olarak nitelendirildiği rapor, NWS ve Victoria'da yaklaşık 5,8 milyon hektar geniş yapraklı ormanın yandığını ortaya koydu. Söz konusu raporu hazırlayan araştırmacılardan Western Sydney Üniversitesi'nde Yangın Risk Yönetimi Araştırma Merkezi yöneticisi Doç. Dr. Matthias Boer, şu değerlendirmeyi yaptı:

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Yangınlarda binlerce koala telef olmuştu.

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  • ‘‘Tarihsel olarak baktığımızda, Avustralya ve diğer kıtalarda her yıl orman alanlarının yüzde 5’inin yandığı belirlenmişti. Sadece Asya ve Afrika’daki küçük orman bölgelerinde bu oranın yüzde 8-9’a yükseldiği kaydedilmişti. Ancak Avustralya’nın 2019-2020 sezonunda, tek bir sezonda yanan orman alanı yüzde 21’e çıktı. Bu son 20 sene içerisinde hiçbir orman biyomunda görülmemiş, küresel olarak eşi benzeri yaşanmayan bir yanma ölçeğidir.’’

1.25 milyar hayvan telef oldu

Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül 2019'da başlayan ve diğer eyaletlerde de etkili olan yangınlarda, toplam 11 milyon hektara yakın alanın ve 3 binden fazla evin kül ve yaklaşık 1,25 milyar hayvanın da telef olduğu açıklanmıştı. Kırsal İtfaiye Servisi yaklaşık 6 ay süren tüm yangınların, yoğun yağmurların da yardımıyla 14 Şubat’ta kontrol altına alındığını duyurmuştu.

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