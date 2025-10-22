Yapay zeka Antartika'yı çözdü

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), deniz tabanındaki canlıları saniyeler içinde tespit eden yapay zeka destekli sistem geliştirdi. Enstitü’den yapılan açıklamaya göre, araştırmacıların, deniz tabanına ait fotoğraf ve görüntüler üzerinden canlıları saatler süren inceleme ile tespit ettiği, oysa BAS tarafından geliştirilen yeni yapay zeka destekli sistemle bu incelemenin bir fotoğrafta birkaç saniyeye indiği belirtildi. Sistemin Antarktika'daki araştırma gemilerinde de kullanılabildiğine işaret edilirken "Tespit hızındaki bu önemli gelişmeyle araştırmacılar, Antarktika'daki hangi alanların özel korumaya alınması gerektiğine karar verebilecek ve deniz tabanında daha geniş alanları tarayabilecek" denildi.

30 BİN GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Antarktika deniz tabanının Güney Okyanusu deniz canlılarının yüzde 94'üne ev sahipliği yaptığına dikkat çekilen açıklamada, bu canlıların önemli bir kısmının dünyanın başka noktalarında bulunmadığına işaret edildi. İklim değişikliğinin ve insan faaliyetlerinin bu canlıları tehdit ettiğinu vurgu yapılan açıklamada, Antarktika deniz canlılarının tespiti ve korunmasında hızlılığın önemli olduğu aktarıldı. Öte yandan, canlı tespitinin nasıl yapıldığına ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı. Alman araştırma gemisi RV Polarstern'in çektiği fotoğraflardan canlıları tespit eden araştırmacılar, bu bilgileri yapay zeka destekli sisteme öğretti. Araştırmacıların 100 farklı fotoğraftaki sünger, balık, mercan ve kabuklu hayvanlar gibi deniz tabanındaki canlılara ilişkin bilgileri yüklediği sistem, tüm Güney Okyanusu'nda çekilen fotoğraflardan bu canlıları belirleyecek seviyeye getirildi. BAS'ın geliştirdiği sistem, araştırma için bekleyen yaklaşık 30 bin görüntüyü inceleyerek birikmiş iş yükünü de azalttı.

ÇALIŞMALARI HIZLANDIRACAK