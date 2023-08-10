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Dünya

Yapay zekaları bile ırkçı: 6 suçsuz siyahiyi gözaltına aldırdı

ABD'de polis, yapay zekalı yüz tanıma araçları kullanarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Ancak gözaltına alınanların haksız yere suçlandığı ortaya çıkarken, tamamının da siyahi olması dikkat çekti. Emniyet yetkilileri, yapay zeka destekli yüz tanıma yazılımıyla yapılan yanlış gözaltılar nedeniyle üç farklı davayla karşı karşıya.

04:00 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Uzmanlar yapay zekanın kolluk kuvvetleri içinde yaygın kullanılmaya başlamasından bu yana 6 yurttaşın hukuksuzca gözaltına alındığını, bunların tamamının siyahi olduğunu bildirdi.

Uzmanlar yapay zekanın kolluk kuvvetleri içinde yaygın kullanılmaya başlamasından bu yana 6 yurttaşın hukuksuzca gözaltına alındığını, bunların tamamının siyahi olduğunu bildirdi.

ABD’de polisin, son dönemde aralarında 8 aylık hamile Porcha Woodruff’un da olduğu tamamı siyahi 6 vatandaşı yapay zeka sistemleri kullanarak haksız yere gözaltına aldığı ortaya çıktı. New York Times haberine göre, Woodruff, çocuklarını okula göndereceği bir gün kapıya gelen Detroit polisi tarafından evinden alındı. Gözaltı sırasında hırsızlık ve araba çalmakla suçlanan Woodruff, karakolda sancılanmasına rağmen nezarette bekletildi. Daha sonra Woodruff’un bu suçları işlemediği, yüz tanıma yazılımının onu yanlışlıkla teşhis ettiği ortaya çıktı. Woodruff’un sisteme kayıtlı fotoğrafının 8 yaşındayken çekildiği, yapay zekanın bu fotoğrafı kullanarak suçsuz kadının adını verdiği anlaşıldı. Uzmanlar yapay zekanın kolluk kuvvetleri içinde yaygın kullanılmaya başlamasından bu yana 6 yurttaşın hukuksuzca gözaltına alındığını, bunların tamamının siyahi olduğunu bildirdi.


#ABD
#ırkçılık
#yapay zeka
12 dakika önce
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