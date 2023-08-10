Yapay zekaları bile ırkçı: 6 suçsuz siyahiyi gözaltına aldırdı

ABD’de polisin, son dönemde aralarında 8 aylık hamile Porcha Woodruff’un da olduğu tamamı siyahi 6 vatandaşı yapay zeka sistemleri kullanarak haksız yere gözaltına aldığı ortaya çıktı. New York Times haberine göre, Woodruff, çocuklarını okula göndereceği bir gün kapıya gelen Detroit polisi tarafından evinden alındı. Gözaltı sırasında hırsızlık ve araba çalmakla suçlanan Woodruff, karakolda sancılanmasına rağmen nezarette bekletildi. Daha sonra Woodruff’un bu suçları işlemediği, yüz tanıma yazılımının onu yanlışlıkla teşhis ettiği ortaya çıktı. Woodruff’un sisteme kayıtlı fotoğrafının 8 yaşındayken çekildiği, yapay zekanın bu fotoğrafı kullanarak suçsuz kadının adını verdiği anlaşıldı. Uzmanlar yapay zekanın kolluk kuvvetleri içinde yaygın kullanılmaya başlamasından bu yana 6 yurttaşın hukuksuzca gözaltına alındığını, bunların tamamının siyahi olduğunu bildirdi.