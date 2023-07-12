'Türk maymunlar' dediği ortaya çıkmıştı: Finlandiya'nın ırkçı Başbakan Yardımcısı Riikka Purra özür diledi

Riikka Purra
Finlandiya’nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Riikka Purra'nın tepki çeken ırkçı ifadelerini 2008 yılında farklı blog yazılarında tekrar tekrar kullanıyor.
Hükümet bildirisine de imza attı
- Purra’nın göçmen karşıtı ve AB’ye mesafeli Finler Partisi, nisan ayındaki seçimlerde ikinci parti oldu.
- Bu parti tarihindeki en iyi sonuç olarak kayda geçti.
- Bu sonuçla seçimi birinci bitiren Ulusal Koalisyon Partisi ile koalisyon yaparak hükümete girdi.
- Parti lideri Riikka Purra kurulan hükümette maliye bakanlığının yanı sıra başbakan yardımcısı olarak da görev yapıyor.
'Irkçılığın hiçbir türünü onaylamıyorum.'
Aşırı sağcı siyasetçi, haber ilk medyaya yansıdığında ifadelerin ona ait olduğunu kabul eden bir açıklama yapmamıştı.
Riika Purra’nın ırkçı geçmişi, Finlandiya’nın yeni kurulan hükümetinin gördüğü ilk skandal değil.
Haziran ayında Purra’nın partisinden Vilhelm Junnila, 2018’deki bir konuşmasında Adolf Hitler’e yaptığı atıflar nedeniyle ekonomi bakanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.
Ulusal Koalisyon Partisi’nden Başbakan Petteri Orpo liderliğinde kurulan dört partili koalisyon, Finlandiya halkına sıkı göç politikaları izleme vaat etmişti.