'Türk maymunlar' dediği ortaya çıkmıştı: Finlandiya'nın ırkçı Başbakan Yardımcısı Riikka Purra özür diledi

Yeni bir araştırma, Avrupa’da güvenlik güçleri arasında ırkçılığın endişe verici artışını gözler önüne serdi. Başta Fransa olmak üzere polislerin büyük bir kısmının aşırı sağ eğilimli partileri desteklediği veya bu partilerden siyasete adım attığı gözlemlenirken, birçok güvenlik aksaklığı saptandı.