Yardım köprüsü: Türkiye'nin gönderdiği malzemeleri taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurulduğunu duyurmuş, ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandığını açıklamıştı.

AA

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu açıklanırken, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.

HAYAT Türk Kızılay'dan Pakistanlı selzedelere yardım: Şimdi sıra bizde

FOTOĞRAF 27 Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.<br><br> Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1061'e çıktı, yaralananların sayısı ise 1575 oldu.<br><br> Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 ev hasar gördü, 727 bin 144 çiftlik hayvanı telef oldu.<br><br> Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.<br><br> İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pakistan’ın ciddi bir iklim faciası yaşadığını ve bunun son 10 yılda karşılaşılan en zor afetlerden biri olduğunu belirtti. Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı bin 61'e çıktı Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi. BiP'te paylaş

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