Dünya Yardım köprüsü Türkiyenin gönderdiği malzemeleri taşıyan uçaklar Pakistana ulaştı
ASYA

Yardım köprüsü: Türkiye'nin gönderdiği malzemeleri taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan uçakların selden etkilenen Pakistan'a ulaştığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yardım köprüsü: Türkiyenin gönderdiği malzemeleri taşıyan uçaklar Pakistana ulaştı
Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan'a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurulduğunu duyurmuş, ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandığını açıklamıştı.

AA

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu açıklanırken, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.

Türk Kızılay'dan Pakistanlı selzedelere yardım: Şimdi sıra bizde
HAYAT
Türk Kızılay'dan Pakistanlı selzedelere yardım: Şimdi sıra bizde

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı bin 61'e çıktı
FOTOĞRAF 27
Title
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.<br><br>
Title
Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1061'e çıktı, yaralananların sayısı ise 1575 oldu.<br><br>
Title
Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 ev hasar gördü, 727 bin 144 çiftlik hayvanı telef oldu.<br><br>
Title
Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.<br><br>
Title
İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pakistan’ın ciddi bir iklim faciası yaşadığını ve bunun son 10 yılda karşılaşılan en zor afetlerden biri olduğunu belirtti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı bin 61'e çıktı
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.


Akyazıda ikinci perde

Akyazı'da ikinci perde

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
Taksim Camiinde bir ilk

Taksim Camii'nde bir ilk

​28 Şubat döneminde Kur'an Kursu'nun kapısına kilit vurulmuştu.
Yarın hesaplarınızı kontrol edin

​Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını öğrenebilecek.

​New York'ta hayvan hakları savunucularına kebaplı protesto.

​Terör örgütü İsviçre'de Erdoğan'ı hedef göstermişti.

​Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı bini aştı.

​Türk Kızılay'dan Pakistanlı selzedelere yardım.

​Sosyal medyada alay konusu oldu.

​EPDK'dan Fatih Altaylı'ya sert yanıt.

​Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen minibüs şoförüne ceza.

​Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki.

​Fiyatları çok bulunca başvurdukları yöntem 'pes' dedirtti.

​İnşası 11 yıl süren ibadethane görenleri hayrete düşürüyor.
9-0 biten <br>bir maç daha!

9-0 biten
bir maç daha!

​İskoç devi, rakibi karşısında adeta gol oldu yağdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.