Yeni bir Nazi Holokostu: Diri diri yaktılar

İşgalci güç İsrail, dün gece Gazze Şeridi'nde yine kan donduran bir katliama imza attı. Terör devletinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesinde yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu çıkan yangında belirlemelere göre biri kadın ve biri çocuk 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Hastane yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarılan haberde, İsrail saldırısının çadırlarda yangına yol açtığı ve alevlerin hızla yayılması dolayısıyla insanların kaçamadığı ve yanarak can verdiği kaydedildi.





Cesetler tanınmayacak durumda

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, saldırı sonrasında çıkan yangında yerinden edilen Filistinlilere ait yaklaşık 30 çadır yandı. Yangının yaklaşık 45 dakika devam ettiği kaydedildi. Sağlık kaynakları, ölenlerin cesetlerinin tamamen yandığını, yaralananlarda ise çoğunlukla ikinci ve üçüncü dereceden yanık oluştuğunu aktardı. Sosyal medyada, hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşıldı.





Çadırlar yedinci kez bombalandı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 7. kez saldırı düzenledi. İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları 10 Ocak, 13 Mart, 22 Temmuz, 4 Ağustos ve 27 Eylül'de de bombalamıştı.





Yeni bir Nazi Holokostu

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yeni bir Nazi Holokostu gerçekleştirdiğini belirtti. İsrail ordusunun, 4 kişinin ölümüne ve çoğu ağır şekilde yanan 40 kişinin yaralanmasına neden olan bu saldırıyı uluslararası toplumun acziyeti sayesinde ABD silahlarıyla gerçekleştirdiğini kaydeden Rişk, "Siyonist ordunun, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerlerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırısı yeni bir Nazi Holokostudur" ifadesini kullandı.





Un kuyruğunda bekleyenleri vurdu

İşgalci güç İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir gıda dağıtım merkezine düzenlediği topçu saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçuları, Cibaliye'de bir un dağıtım merkezi önünde bekleyen çoğunluğu kadın ve yaşlı onlarca Filistinliyi vurdu. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı ve diğer birçok bölgeyi sıkı abluka altında tutan İsrail ordusunun, ilk yardım ekiplerinin bölgedeki ölü ve yaralılara ulaşmasına izin vermediği aktarıldı.





Okulda katliam yaptı

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okula düzenleyen terör devleti İsrail, 15'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 22 kişiyi öldürdü, 80 kişiyi de yaraladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı Mufti Okulu'nda yeni bir katliam yaptığı" belirtildi. Açıklamada, "İşgalci, evlerinden zorla sürdüğü binlerce kadın ve çocuğun Mufti Okulu'nda bulunduğunu bilerek saldırıyı yaptı" ifadeleri kullanıldı.





10 günde 487 Filistinliyi öldürdü

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 487 kişi hayatını kaybetti, 1831 kişi yaralandı. İsrail ordusunun dün Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 62 kişinin yaşamını yitirdiği, 220 kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 289'a, yaralı sayısı da 98 bin 684'e yükseldi. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.











