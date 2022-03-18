Yunanistan'da büyük skandal: Türk mezarlığı yıkıldı futbol sahası yapılacak

Yunanistan’ın İskeçe şehrinde bulunan eski Türk mezarlığı 15-16 Mart’ta dozerlerle yıkıldı. Bulustra (Avdira) Belediyesi’ne bağlı Horozlu köyünde yer alan tarihi mezarlığın yerine futbol sahası yapılacağı belirtiliyor.

Belediye ekiplerinin iş makineleriyle dümdüz ettiği alanda, tarihi mezar taşları da yerlere saçıldı. Belediye meclisindeki Türk üyelerin tepkisiyle gündeme taşınan olaya İskeçe’deki Türk azınlık temsilcileri de büyük tepki gösterdi.

Halit Habipoğlu

MİRASIMIZA SALDIRI

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu, yıkımı sert şekilde kınadıklarını açıkladı: “Osmanlı’dan miras mezarlar ve mezar taşlarının yok edilmesi, orada yatanlara büyük saygısızlık, kültürel mirasımıza apaçık saldırıdır. Bu son eylemle Osmanlı’dan miras tarihi eserlere tahammülsüzlük ve Batı Trakya Türk toplumuna karşı olumsuz tutum bir kez daha ortaya konmuştur.”

Ozan Ahmetoğlu

ÖZÜR DİLEYİP VAZGEÇİN

Tarihi mirasın yok edilişine Batı Trakya’daki Müslüman Türk Azınlığı da tepki gösterdi. Birçok kuruluş ve dernek olayı kınadı. İskeçe Türk Birliği’nden (İTB) yapılan açıklamada “Bulustra Belediyesi’nin almış olduğu bu talihsiz karardan bir an önce vazgeçmesini ve Türk azınlık toplumundan özür dilemesini beklediğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız” denildi. İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu da mezarlığa zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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ARAZİ VAKFA AİT

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, tarihi mezarlığın bulunduğu alan Yunanistan toprağı bile değil. Horozlu Köyü Camii Vakfiyesi’ne ait olan arazinin, gerek mahkeme kararları, gerekse tapu kayıtlarında da vakıf malı olduğu ifade ediliyor. Yunan makamları ise uzun yıllar Türklere ait olan ancak bugün hiçbir soydaşımızın yaşamadığı köyde kendi toprağıymış gibi adeta at koşturuyor. Belediyenin seçim öncesi bölgedeki Yunanlardan oy almak için bu olaya giriştiği iddia ediliyor.

İlhan Tahsinn

‘SİT alanı’ tuzağı

Yunanistan’da Osmanlı eserlerine yönelik sistematik biçimde kültürel soykırım uygulandığını belirten Avrupa Gazeteciler Derneği Yunanistan Temsilcisi İlhan Tahsin şöyle konuştu: “Yunanistan’daki Osmanlı envanterine ilişkin Gazi Üniversitesi’nden 20 profesörle çok ciddi bir araştırma yaptık. Osmanlı Devleti’ne ait cami, medrese, han, tekke gibi 5 bine yakın eser vardı. Yunanistan tüm vakıf mallarını talan etti. Camilere haç takıp kiliseye çevirdi, kimi eserleri çocuk parkına kimini kapalı spor salonu veya şehir meydanına dönüştürdü. Şimdi ayakta kalan eser sayısı bini geçmiyor. 40 yıldan bu yana eserlerin sözde koruma altında olduğu görünümü vermek için ‘sit alanı’ diye bir levha asıyorlar. Giriş-çıkış yasaklanıyor, eserler adeta kaderine terk ediliyor.”

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GÜNDEM Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki