Dünya Yunanistanda büyük skandal Türk mezarlığı yıkıldı futbol sahası yapılacak
AVRUPA

Yunanistan'da büyük skandal: Türk mezarlığı yıkıldı futbol sahası yapılacak

Yunanistan yönetimi, Türkleri hedef alan yeni bir skandala imza attı. İskeçe’ye bağlı Horozlu köyündeki Türk mezarlığı ve tarihi taşları, iş makinalarınca yıkıldı. Cami Vakfiyesi’ne ait araziye futbol sahası yapılacak. İskeçe Türk Birliği (İTB) Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “Bu talihsiz karardan bir an önce vazgeçilmesini ve Türk azınlık toplumundan özür dilenmesini bekliyoruz” dedi.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Yunanistanda büyük skandal: Türk mezarlığı yıkıldı futbol sahası yapılacak ​
Dağıtılan mezarlıkta tarihi mezar taşları da kırıldı.

Yunanistan’ın İskeçe şehrinde bulunan eski Türk mezarlığı 15-16 Mart’ta dozerlerle yıkıldı. Bulustra (Avdira) Belediyesi’ne bağlı Horozlu köyünde yer alan tarihi mezarlığın yerine futbol sahası yapılacağı belirtiliyor.

Belediye ekiplerinin iş makineleriyle dümdüz ettiği alanda, tarihi mezar taşları da yerlere saçıldı. Belediye meclisindeki Türk üyelerin tepkisiyle gündeme taşınan olaya İskeçe’deki Türk azınlık temsilcileri de büyük tepki gösterdi.

Halit Habipoğlu
Halit Habipoğlu

MİRASIMIZA SALDIRI

  • Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu, yıkımı sert şekilde kınadıklarını açıkladı: “Osmanlı’dan miras mezarlar ve mezar taşlarının yok edilmesi, orada yatanlara büyük saygısızlık, kültürel mirasımıza apaçık saldırıdır. Bu son eylemle Osmanlı’dan miras tarihi eserlere tahammülsüzlük ve Batı Trakya Türk toplumuna karşı olumsuz tutum bir kez daha ortaya konmuştur.”

Ozan Ahmetoğlu
Ozan Ahmetoğlu

ÖZÜR DİLEYİP VAZGEÇİN

Tarihi mirasın yok edilişine Batı Trakya’daki Müslüman Türk Azınlığı da tepki gösterdi. Birçok kuruluş ve dernek olayı kınadı. İskeçe Türk Birliği’nden (İTB) yapılan açıklamada “Bulustra Belediyesi’nin almış olduğu bu talihsiz karardan bir an önce vazgeçmesini ve Türk azınlık toplumundan özür dilemesini beklediğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız” denildi. İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu da mezarlığa zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

ARAZİ VAKFA AİT

  • Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, tarihi mezarlığın bulunduğu alan Yunanistan toprağı bile değil. Horozlu Köyü Camii Vakfiyesi’ne ait olan arazinin, gerek mahkeme kararları, gerekse tapu kayıtlarında da vakıf malı olduğu ifade ediliyor. Yunan makamları ise uzun yıllar Türklere ait olan ancak bugün hiçbir soydaşımızın yaşamadığı köyde kendi toprağıymış gibi adeta at koşturuyor. Belediyenin seçim öncesi bölgedeki Yunanlardan oy almak için bu olaya giriştiği iddia ediliyor.

İlhan Tahsinn
İlhan Tahsinn

‘SİT alanı’ tuzağı

Yunanistan’da Osmanlı eserlerine yönelik sistematik biçimde kültürel soykırım uygulandığını belirten Avrupa Gazeteciler Derneği Yunanistan Temsilcisi İlhan Tahsin şöyle konuştu: “Yunanistan’daki Osmanlı envanterine ilişkin Gazi Üniversitesi’nden 20 profesörle çok ciddi bir araştırma yaptık. Osmanlı Devleti’ne ait cami, medrese, han, tekke gibi 5 bine yakın eser vardı. Yunanistan tüm vakıf mallarını talan etti. Camilere haç takıp kiliseye çevirdi, kimi eserleri çocuk parkına kimini kapalı spor salonu veya şehir meydanına dönüştürdü. Şimdi ayakta kalan eser sayısı bini geçmiyor. 40 yıldan bu yana eserlerin sözde koruma altında olduğu görünümü vermek için ‘sit alanı’ diye bir levha asıyorlar. Giriş-çıkış yasaklanıyor, eserler adeta kaderine terk ediliyor.”

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın İskeçe Türk Birliğinin statüsünü tescil etmemesine tepki

Atina'da Müslüman sığınmacıların mezarlık çilesi
DÜNYA
Atina'da Müslüman sığınmacıların mezarlık çilesi


Barcelona acı çekti

'Barcelona acı çekti'

​İspanyol basını Galatasaray'ı konuşuyor.
Galatasaray veda etti

Galatasaray veda etti

​Barcelona'ya 2-1 yenilen Galatasaray, Avrupa'dan elendi.
İşgal saldırılarında 23üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu

Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı düştü.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

​İspanyol kulüp resmi hesabından paylaştı.

Kiev yangın yeri

Kiev yangın yeri

​Rus saldırısı sonrası başkent alevlere teslim.

Ankara-İzmir YHT için rekor kredi: 2,3 milyar dolar
Ekonomi

Ankara-İzmir YHT için rekor kredi: 2,3 milyar dolar

İngiltere, İhracat Finansmanı (UKEF) Ankara ve İzmir yüksek hızlı tren hattı için 2,3 milyar dolar kredi sağlayacak. 503 km uzunluğundaki projeye sağlanan kredi, ülke tarihinin en büyük altyapı ihracat finansmanı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kanununda yapılacak değişiklikleri değerlendirdi: CHP'li vekiller artık tuzluk olmayacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kanununda yapılacak değişiklikleri değerlendirdi: CHP'li vekiller artık tuzluk olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile ‘artık oy’un kaldırılmasının en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacağını söyledi. CHP’nin, 2018 seçimlerinde İYİ Parti’ye grup kurup seçime katılabilmesi için 15 milletvekilini ödünç vermesine atıf yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici tablolarla bir daha karşılaşmayacağız. -
BM’de ‘15 Mart’ zaferi: Türkiye bastırdı “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” ilan edildi
Gündem

BM’de ‘15 Mart’ zaferi: Türkiye bastırdı “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” ilan edildi

3 yıl önce Yeni Zelanda’nın Chirstchurch kentindeki ırkçı saldırıda 51 kişinin hayatını kaybettiği gün olan 15 Mart, BM’de “İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü” ilan edildi. Bunda Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’nda başlattığı girişimler etkili oldu. İİT üyesi ülkelerin parlamento birliği İSİPAB’ın dönem başkanı olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Uluslararası toplumun İslamofobi ile mücadelede ortak irade geliştirmeye başlamasını takdirle karşılıyoruz” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.