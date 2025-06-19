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Yunanistan'dan ABD ile İsrail'e can suyu: Patriot'lar Girit'e taşınıyor

Yunanistan'dan ABD ile İsrail'e can suyu: Patriot'lar Girit'e taşınıyor

22:1119/06/2025, Perşembe
AA
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Patriot hava savunma sistemi (Foto: Arşiv)
Patriot hava savunma sistemi (Foto: Arşiv)

Yunanistan Hava Huvvetleri'ne ait Patriot hava savunma sistemleri, İsrail'e destek için bölgeye gelen ABD unsurlarını korumak maksadıyla Girit'teki Suda Üssü'ne konuşlandırılacak.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Atina'da düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısında, İsrail'in İran'a saldırıları çerçevesinde ülkenin hava savunma hazırlıkları gözden geçirildi.

Patriot'lar Girit'e taşınıyor

Savunma Bakanı Nikos Dendias başkanlığında yapılan toplantıda, özellikle ABD unsurlarına yönelik balistik füze tehditlerine karşı Suda'daki altyapının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Yunanistan'a ait Patriot hava savunma sistemlerinin bölgeye sevk edilmesi ve ilk aşamada olası bir saldırıda hedef olabilecek
Amerikan unsurlarını korumaya yönelik konuşlandırılması planlanıyor.
Öte yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı medya organlarında yer alan
"Suda Üssü'ne yönelik saldırı tehdidi"
iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Selanik'te bir radyo programına katılan Miçotakis,
"Böyle bir tehdit söz konusu değil."
ifadelerini kullandı.

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