Yunanistan'dan İngiltere'ye giden uçak, türbülans nedeniyle İtalya'ya acil iniş yaptı

İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansından (ANSV) da yapılan yazılı açıklamada, Airbus 320 model "G-EJCM" kuyruk numaralı bir uçağın türbülansa girdiği ve 2 kabin görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

Gazetenin haberinde ayrıca, ANSV yetkililerinin, olayın ani gelişen bir türbülans durumundan mı yoksa radarda görülebilen ancak hafife alınan bir durum mu olduğunu tespit etmeye çalıştığı ifade edildi.