Zelenski: Rus saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece boyunca ülkesine yaptığı saldırılarda 460'tan fazla insansız hava aracı ile 22 füze kullandığını belirtti. Başkent Kiev'e düzenlenen saldırılarda sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığını kaydeden Zelenski, “Şehir genelinde konutlar ve sivil altyapıda büyük hasar meydana geldi. 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı” ifadesini kullandı.





Zelenski, Odessa'da limanın, gıda depolarının ve sivil altyapının vurulduğunu, ayrıca Dnipro, Harkiv, Çernihiv ve Çerkası bölgelerinde enerji altyapılarının hedef alındığını bildirdi. Saldırılarda kullanılan İHA'ların çoğunun Rus-İran üretimi ‘Şahid’ İHA'ları olduğunu vurgulayan Zelenski, bunlardan dördünün Moldova ve Romanya hava sahasına girdiğini aktardı.





Zelenski, “Silahlar ve hava savunma sistemleri önemlidir, saldırgana yönelik yaptırım baskısı da öyle. Yardımlarda hiçbir duraklama olmamalıdır. Şu anda en önemli şey, tüm ortakların birlikte diplomasiye yönelmesidir. Rusya üzerindeki baskı sonuç vermelidir” açıklamasında bulundu.















