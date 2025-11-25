24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı: Gerçek başka çıktı

'Durumları iyi'

Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sölöz İlkokulu/Ortaokulu’nda 24 Kasım 2025 Pazartesi günü zehirlenme şüphesiyle Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine sevk edilen 24 öğrencimizin yapılan tahlil ve muayeneleri sonuçlarına göre ayakta tedavileri uygulanmış olup, öğrencilerimiz evlerine gönderilmiştir. Hastaneden alınan bilgiler doğrultusunda öğrencilerimizde mevsimsel bir viral enfeksiyon olduğu tespit edilmiş olup, herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır.