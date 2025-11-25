24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı: Gerçek başka çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 24 öğrencinin, viral enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandığı belirlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı, sürecin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık birimleri tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
Bursa Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi’ndeki Sölöz İlkokul/Ortaokulu’nda 24 öğrenci, öğle arasında verilen şinitzel ve makarna sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyetiyle rahatsızlandı.
Yemeklerden numune alındı
Durumu fark eden okul yönetimi ve velilerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik’teki hastanelere götürülerek ayakta tedavi edildi.
Olayın ardından okul yemeklerinden numune alınarak incelemeye gönderildi. Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir ciddi risk bulunmadığını açıkladı.
'Durumları iyi'
Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sölöz İlkokulu/Ortaokulu’nda 24 Kasım 2025 Pazartesi günü zehirlenme şüphesiyle Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine sevk edilen 24 öğrencimizin yapılan tahlil ve muayeneleri sonuçlarına göre ayakta tedavileri uygulanmış olup, öğrencilerimiz evlerine gönderilmiştir. Hastaneden alınan bilgiler doğrultusunda öğrencilerimizde mevsimsel bir viral enfeksiyon olduğu tespit edilmiş olup, herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır.
Öğrencilerimizin sağlık durumları iyi olup, gerekli kontroller titizlikle yapılmıştır. Süreç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve sağlık birimleri tarafından yakından takip edilmeye devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”