Zelenskiy: Rus hava saldırıları nedeniyle 1 çocuk öldü 20 kişi yaralandı

11:1610/10/2025, Cuma
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği hava saldırıları nedeniyle 1 çocuğun öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusların bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ordusunun 450'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 30'un üzerinde füze fırlattığını kaydeden Zelenskiy, enerji ve kritik altyapılarının hedef alındığını vurguladı.

Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırılar sonucu ülke genelinde 20 kişinin yaralandığını ve Zaporijya'da 1 çocuğun öldüğünü bildirdi.

Başkent Kiev'e yönelik saldırılar nedeniyle su ve elektrik kesintilerinin meydana geldiğine işaret eden Zelenskiy, ayrıca ülkenin çeşitli bölgelerinde de benzer sorunların yaşandığını kaydetti.

Müttefiklere, Rus saldırılarına tepki verme çağrısında bulunan Zelenskiy, "Boş sözlere değil ABD, Avrupa ve G7 ülkelerinin hava savunma sistemleri ve yaptırımları konusunda kararlı adımlar atmasına ihtiyaç duyuyoruz. G20'den, konuşmalarında barıştan bahseden ama gerçek adımlar atmaktan kaçınanlardan bu zulme bir tepki vermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.




#hava saldırısı
#Kiev
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
#Zaporijya
