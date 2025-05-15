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DUS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DUS sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor

DUS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DUS sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor

12:2715/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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DUS sonuç tarihi açıklandı mı?
DUS sonuç tarihi açıklandı mı?

2025 yılı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuçları için geri sayım sona eriyor. 20 Nisan’da gerçekleştirilen sınavın ardından binlerce diş hekimi adayı, ÖSYM’den gelecek açıklamaya kilitlendi. Uzmanlık yolunda önemli bir adım olan DUS’un sonuç tarihi ve erişim detayları merakla bekleniyor. Sınav sürecini geride bırakan adaylar, gözlerini ÖSYM’nin sonuç sistemi olan AİS ekranına çevirmiş durumda.

2025 DUS sınavını geride bırakan diş hekimi adayları, gözlerini şimdi ÖSYM’nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi. 20 Nisan’da yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrası, uzmanlık yolunda bir adım daha atmak isteyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanacağı tarih ve saat büyük merak konusu olurken, adaylar “DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.
DUS NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 sınav takvimi içerisinde DUS sonuçları için kesin açıklama tarihine yer verdi. Takvime göre hem 2025-DUS 1. Dönem hem de 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınav sonuçları 15 Mayıs 2025 Perşembe günü adaylarla paylaşılacak.

Sınav sonuçlarının genellikle sabah saatlerinde erişime açıldığı biliniyor. Ancak ÖSYM tarafından saat bilgisi resmi olarak duyurulmadığı için, adayların 15 Mayıs sabah saatlerinden itibaren ÖSYM sistemini takip etmeleri öneriliyor.

DUS 2025 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlem yapabilecek.

Sonuç ekranına erişmek için https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile sisteme giren adaylar, sonuç belgelerine dijital olarak ulaşabilecek.

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