DUS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? DUS sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor

2025 DUS sınavını geride bırakan diş hekimi adayları, gözlerini şimdi ÖSYM’nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi. 20 Nisan’da yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrası, uzmanlık yolunda bir adım daha atmak isteyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanacağı tarih ve saat büyük merak konusu olurken, adaylar “DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

DUS NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?