Fatma Türk Toksoy - Araştırmacı - Yazar





Evanjelistlerin ABD’nin, Batı’nın yardımıyla istedikleri hedeflere ulaşmaya çalıştıkları Silahlı veya Silahsız hatta Sessiz Bir Haçlı Seferi’nin neticesidir açlık… 11 Eylül’de güya İkiz Kulelere karşı düzenlenen saldırılar sonrası yaptığı bir konuşmada saldırılara karşı başlattığı savaşı “Haçlı Seferleri”ne benzeten Başkan George W. Bush “Yeni Haçlı seferleri başlamıştır, ya bizimlesiniz ya da onlarla” sözleriyle kendileriyle olmayanları tehdit etmişti. İşte, ABD, Siyonist Evanjelistler, İslâm beldelerini işgal etmek için “Radikal İslâm”, “İslami Terör” ve “Terörle Mücadele” maskesi altında, planlarını devreye koyup, yaptıkları katliamın bir türüdür açlık! Bu yeni Haçlı Seferlerinin mimarları olan siyonistlerin, Filistinlileri aç bırakmaları, yiyecek tırlarına izin vermemeleri hatta gıda almaya giden aç, susuz insanları çoluk çocuk demeden öldürmelerinin sebebidir açlık!





ÜÇÜNCÜ TAPINAK UĞRUNA

Siyonistlerin Filistin için “Bu ülkeyi bize tanrı verdi” diyerek oranın iki bin yıl önceki vatanları olduğunu ve orayı işgal etmenin haklılığında ısrar etmelerinin ve kendi halklarına, çocuklarına hatta dünya kamuoyuna davalarını böyle göstererek algı yapmalarının sonucudur açlık! Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik kara operasyonu başlamadan önce askerlerine “Amalek’in size yaptığını hatırlayın” diyerek, Amalek referansıyla İsrail askerlerinin şarkı söyleyip video çekerek Filistinlilerin Tevrat’taki Amalek halkı olarak görülmesini sağlayarak onları “Karanlığın Çocukları” olarak nitelendirerek yok edilmesine ilişkin emir vererek bir yok etme bir soykırım yöntemidir açlık! İsrailli bakanların Filistinliler için “İnsan Dışı Varlıklar” olduğu şeklinde açıklamalar yaparak Müslümanları bir insan dışı varlık olarak, belki bir sinek gibi görerek ezme girişimidir açlık! Yahudilerin Mescid-i Aksa’yı yıkma planının parçası olan “Kızıl düve” ritüellerinin yapılabilmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın avlusunda yer alan Kubbetü’s Sahra’nın yerine “Üçüncü Tapınak” inşa edebilmeleri için Filistinlilerin Kudüs’teki varlıklarını yok etme çabalarının bir parçasıdır açlık!





ARMAGEDDON SAVAŞINA HAZIRLIK

Hem Yahudi hem de Hristiyan eskatolojisinde (dünya yaşamının sonunu ve öte dünya hayatını araştıran bilim dalının genel adı) önemli olan Üçüncü Tapınak, Mesih’in gelişine veya İsa’nın dönüşüne doğru önemli bir adım olarak görülmekte ve kızıl bir düvenin külleri, Kudüs’teki Üçüncü Tapınak’ın yeniden inşası ve işletilmesi için gereken arınma ritüelleri için gereklidir. Artık Kızıl düveler Yahudilerin istediği şart ve biçimde laboratuvar ortamında üretildi. Sırada ritüellerini yapmak için yıkacakları Mescid-i Aksa’dan Müslümanların arındırılması gerekmekte. Bunun içindir önlerinde engel olarak gördükleri Müslüman Filistinlileri silahla ve açlıkla soykırıma uğratmaları. Hazırlıklar “Armageddon Savaşı”na… İncil Presbiteryen Kilisesi’nin kurucusu ve papazı, Uluslararası Hristiyan Kiliseleri Konseyi ve Amerikan Hristiyan Kiliseleri Konseyi’nin kurucusu ve uzun süreli başkanı ve kendini gururla bir köktendinci olarak tanımlayan, babası da papaz olan popüler bir dini radyo yayıncısı Carl McIntire bu konuda şöyle diyor: “Tanrıya şükürler olsun ki cennetin kapalı tribün koltuklarından Armageddon Savaşını izleyeceğim. Yeniden Doğuşcu olan herkes Armageddon Savaşı’nı izleyecek, ancak bu iş göklerde olacak.” Evanjelistler, Armagedon Savaşı’nda Deccal olarak tanımladıkları Müslümanlarla Yahudilerin savaşacaklarına inanıyorlar. Onlara göre savaş Armageddon-Megiddo’da olsa da Kudüs ve çevresinde şiddetlenerek bütün dünyaya yayılacak. Tüm çabalar bunun içindir.





ÖDEYEMEYECEĞİMİZ HESAP