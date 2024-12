Büyük güç olma yolunda Türkiye

Donald Trump’ın ABD’de ilk başkanlık döneminde daha çok Çin’i hedef alması ve 2020 yılında baş gösteren pandemi, dünya siyasetinde hızla yükselen Çin’in ivmesini ciddi ölçüde dizginledi. Dönem dönem artan ABD-Çin gerilimi, her iki aktörün de enerjisini olumsuz yönde etkiledi. ABD, Çin’e karşı adımlarında Avrupalı ülkeleri arkasına almakta ve dünyadaki liderliğini belirginleştirmekte zorlandı. Çin ile daha çok karşı karşıya gelmesi, ABD’ye de zarar verdi. Çünkü Çin’e karşı netleşen tavırları, Çin’in refleks göstermesine neden oldu ve özellikle ekonomi, teknoloji ve üretim-tedarik zincirleri alanlarında dünyada Çin’in etkisi daha net şekilde görüldü. Ayrıca Trump’ın korumacı ekonomi yaklaşımı ve Amerikan çıkarları için diğer ülkeleri ekonomik olarak açık şekilde baskılaması, dünyada ABD liderliğine duyulan güveni zayıflattı. Bu süreçte dünyanın en büyük gücü ABD ile dünyanın hızla yükselen gücü Çin arasındaki rekabet, bu rekabetin dışında kalan güçler için bazı imkanlar ve fırsatlar sundu.

İsrail, üzerinde her baskı oluştuğunda İran’a bir saldırı gerçekleştirerek dikkatleri başka bir noktaya çekti ve üzerindeki baskıyı dağıttı. İsrail saldırıları karşısında beklenen tepkileri gösteremeyen İran, bölgede prestijini ve nüfuzunu kaybetmeye başladı. Hamas lideri İsmail Heniyye’nin İran’da şehit edilmesi, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail tarafından öldürülmesi, Suriye’deki İran konsolosluğuna İsrail’in saldırısı ve Hizbullah’a ait telsizlerin patlatılmasına karşı İran’ın vekil güçlerine beklenen desteği verememesi, İran’ın Orta Doğu’da Şii Hilali hedeflerini zayıflattı. Stratejik sabır, stratejik kayba dönüştü. Son olarak Suriye’de yaşanan gelişmeler sonucunda İran’ın Suriye’de nüfuzunu neredeyse tamamen kaybetmesi, İran’ın Şii Hilali hedeflerini, çöken bir Şii Hilali hülyasına dönüştürdü.

Bugünden bakıldığında Suriye halkı, 13 yıldır yaşadığı onca zorluğun içinde kendisine kapılarını açan Türkiye’de adeta yeni hür Suriye’yi inşa etmiş oluyordu. Bu 13 yıllık süreçte Türkiye ile ciddi iş birliği ve entegrasyon süreci geçiren Suriye halkı, Hür Suriye’nin geleceğini Türkiye’de aldığı tedrisatla belirlemeye yöneldi. Türkiye’nin Suriye’nin yeniden inşasında alacağı rol, Suriyelileri heyecanlandırdığı kadar başka ülkelere de örnek teşkil ediyordu. Bunun son örneği ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan’ın içinden geçtiği her zorlu dönemde Türkiye’nin desteğini vurgulayarak; bu süreçlerde “Önce Allah’a, daha sonra Lübnan’ın dostlarına ve özellikle de Türkiye’ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu’da İsrail, yıkarak alan ve nüfuz kazanmaya çalışırken; Türkiye barış ve istikrar inşa ederek dost ve güven kazandı. Her ne kadar Suriye’de ve bölgede İsrail işgallerini ve etki alanını genişletiyor diye düşünenler olsa da İsrail’in durumu tıpkı Ukrayna İşgali öncesi yayılmacı politikasıyla dünyayı tedirgin eden ancak bugünden bakıldığında genişledikçe alan kontrolü zorlaşan ve her geçen gün açtığı yeni cephelerle enerji ve prestij kaybeden Rusya’ya benziyor. Hasılı, Türkiye Yüzyılı altı boş bir ifade değil. Dünya siyasetinde “yeni büyük güç” olarak Türkiye beliriyor ve her geçen gün Türkiye etkisi, dünyada barış umutlarını yükseltiyor.